Киркоров подготовит одного из участников "Евровидения-2018"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певец и продюсер Филипп Киркоров получил много заявок на продюсирование артистов для участия в конкурсе "Евровидение" в 2018 году и в настоящее время выбирает, с кем он будет работать, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе артиста.

Ранее организаторы "Евровидения-2018" в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе Россия. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в "Евровидении-2018", исходя из прошлого отношения организаторов конкурса к российской участнице.

"Филиппу поступило очень много заявок на продюсирование возможных участников "Евровидения", пока он рассматривает заявки, и официального решения еще нет", — сказали в пресс-службе.

Киркоров участвовал в конкурсе "Евровидение" от России в 1995 году с песней "Колыбельная для вулкана". В последующие годы со своей командой Dream team Киркоров создавал номера для артистов на "Евровидении". Он работал, в том числе, с участником из Белоруссии Дмитрием Колдуном и участником от России Сергеем Лазаревым.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.