Мединский рассказал о слиянии Центра фольклора и Дома народного творчества

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Объединение Государственного центра русского фольклора с Государственным российским домом народного творчества не приведет к сокращению штата или финансирования, сообщил журналистам в понедельник министр культуры Владимир Мединский.

Государственный центр русского фольклора был создан в 1990 году по инициативе министерства культуры и Академии наук. В 2016 году был передан в управление ФГБУК "Роскультпроект". На сайте change.org появилась петиция, согласно которой в октябре 2017 года было принято решение о "переподчинении" центра Государственному российскому дому народного творчества. В петиции коллектив Центра русского фольклора просит сохранить за ним автономный статус.

"С первого января происходит объединение Центра русского фольклора, как автономного подразделения одного из нынешних подведов министерства культуры, занимающегося аналитической научной работой, с Домом народного творчества, крупнейшим учреждением Минкультуры, имеющим разветвленную сеть филиалов по всей стране. Задача этой объединенной структуры будет усилить работу как по традиционным направлениям дома народного творчества, так и по сохранению и популяризации русской культуры", — сказал Мединский.

По его словам, "ни одна копейка финансирования" не сокращается и ни один человек не увольняется. "Возможно, будет даже наоборот, потому что мы сейчас обсудили возможность создания внутри этой структуры обособленного сектора, который занимался бы работой с каталогом нематериального культурного наследия. Возможно, мы даже увеличим здесь штат", — подчеркнул министр.

Мединский добавил, что будет меняться устав Дома народного творчества, расширяться его функционал. "Центр русского фольклора станет автономным подразделением, руководитель центра будет в рамках заместителя директора Дома народного творчества", — пояснил министр.