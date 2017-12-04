Мединский рассказал о слиянии Центра фольклора и Дома народного творчества

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Объединение Государственного центра русского фольклора с Государственным российским домом народного творчества не приведет к сокращению штата или финансирования, сообщил журналистам в понедельник министр культуры Владимир Мединский.
"С первого января происходит объединение Центра русского фольклора, как автономного подразделения одного из нынешних подведов министерства культуры, занимающегося аналитической научной работой, с Домом народного творчества, крупнейшим учреждением Минкультуры, имеющим разветвленную сеть филиалов по всей стране. Задача этой объединенной структуры будет усилить работу как по традиционным направлениям дома народного творчества, так и по сохранению и популяризации русской культуры", — сказал Мединский.
По его словам, "ни одна копейка финансирования" не сокращается и ни один человек не увольняется. "Возможно, будет даже наоборот, потому что мы сейчас обсудили возможность создания внутри этой структуры обособленного сектора, который занимался бы работой с каталогом нематериального культурного наследия. Возможно, мы даже увеличим здесь штат", — подчеркнул министр.
Мединский добавил, что будет меняться устав Дома народного творчества, расширяться его функционал. "Центр русского фольклора станет автономным подразделением, руководитель центра будет в рамках заместителя директора Дома народного творчества", — пояснил министр.