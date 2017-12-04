Метрополитен-опера разорвала отношения с Ливайном

НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. Метрополитен-опера разрывает отношения с известным дирижером Джеймсом Ливайном после выдвинутых в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении театра, опубликованном в воскресенье вечером.
Накануне в Метрополитен-опера заявили о проведении расследования в отношении маэстро после публикаций в СМИ о сексуальных домогательствах.
"Мы прерываем отношения с Джеймсом Ливайном на время расследования множественных обвинений в сексуальных надругательствах со стороны господина Ливайна, которые имели место с 1960-х по 1980-е годы, в том числе — в начале карьеры дирижера в Мет-опере", — говорится в заявлении театра.
Таким образом, Ливайн, которому в прошлом году был присвоен статус почетного музыкального директора Метрополитен в отставке, будет отстранен от участия в дальнейших постановках театра, в том числе текущего сезона.
"Пока мы ожидаем результатов расследования по новым сообщениям СМИ, Мет-опера приняла решение действовать немедленно. Это трагедия для каждого, кого это коснулось", — отмечается в заявлении генерального менеджера Метрополитен-оперы Питера Гелба.
Слухи о сексуальных домогательствах со стороны дирижера ходили годами, пишет издание. О них сообщала в своей книге бывший пресс-секретарь оперы Джоанна Фидлер. "Начиная с весны 1979 года, такие истории стали выплывать на поверхность более или менее часто", — приводит газета выдержку из книги.
74-летний Ливайн являлся музыкальным директором Метрополитен с 1976 до 2016 года.