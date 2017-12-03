Дирижер Орбелян надеется, что диск Хворостовского получит Grammy

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский дирижер Константин Орбелян выразил надежду, что диск Дмитрия Хворостовского получит премию Grammy.

Ранее Академия звукозаписи США сообщала, что российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на главную музыкальную премию США Grammy Awards. Орбелян, который работал вместе с Хворостовским над созданием вокального цикла "Отчалившая Русь" Георгия Свиридова, также выдвинут на Grammy Awards.

"Будем надеяться, что диск Дмитрия Хворостовского получит награду", — приводит "Российская газета" слова Орбеляна.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Юбилейная 60-я церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Впервые с 2003 года церемония, ведущим которой второй год подряд станет британский актер Джеймс Корден, пройдет не в Лос-Анджелесе. Главную музыкальную ночь года будет транслировать телеканал CBS.

Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Весной этого года академия внесла несколько изменений в правила выбора победителей и вручения награды. Так, начиная с этого года, члены академии будут голосовать за победителей в интернете. Ожидается, что это не только сделает процесс более удобным для них, но и позволит избежать проблем с испорченными бюллетенями и возможными фальсификациями. Право голоса при выборе обладателей награды имеют более 13 тысяч членов академии звукозаписи.