Выставка елочных игрушек открылась в «Коломенском»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В московском парке "Коломенское" проходит выставка "Хрупкое чудо на новогодней елке. К 130-летнему юбилею клинского стеклодувного промысла", сообщает mos.ru.

Выставка состоит из трех разделов. Первый, "Истоки", рассказывает о стеклодувном деле в Клинском уезде в конце XIX — начале ХХ века и представляет предметы из коллекции Клинского музейного объединения. Второй, "Вместе со всей страной", демонстрирует разработки экспериментального Всесоюзного научно-исследовательского института (ВНИИ) игрушки, которые внедрялись в стране в 1930-е годы. Третий раздел выставки, "Фабрика "Елочка"", рассказывает о работе знаменитой клинской фабрики с 1970-х до наших дней.

На выставке в "Коломенском" наряду с клинскими елочными игрушками представлены традиционные женские костюмы из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника.

В одном из разделов выставки представлены старые игрушки из собрания музея елочной игрушки "Клинское подворье", а также образцы современной продукции фабрики. выставка "Хрупкое чудо на новогодней елке. К 130-летнему юбилею клинского стеклодувного промысла", сообщает mos.ru.