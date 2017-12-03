Одного из известнейших дирижеров в США Ливайна обвинили в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 3 дек — РИА Новости. Метрополитен-опера проведет расследование в отношении известного дирижера Джеймса Ливайна после публикаций в СМИ о сексуальных домогательствах. Об этом нью-йоркский театр сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Как уточняет газета New York Times, речь идет об инциденте 30-летней давности, подробности которого содержатся в полицейских документах от 2016 года. В них неназванный мужчина заявляет, что Левайн домогался до него, когда он был еще подростком. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами. Впервые он решился рассказать о насилии над собой в 1993 году. Мужчина заявил полиции, что "осознал лишь недавно", что ситуация с Левайном негативно повлияла на его жизнь.
74-летний дирижер Ливайн — один из самых известных в США, являлся музыкальным директором Метрополитен на протяжении последних 40 лет — с 1976 года до конца прошлого сезона. С 2016 года Ливайн стал первым в истории Метрополитен почетным музыкальным директором в отставке.