Испытательный срок директора центра имени Грабаря продлили до марта

НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Годовой испытательный срок генерального директора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря Дмитрия Сергеева продлен на три месяца, Минкультуры РФ ждет пятилетний план работы учреждения, сообщил журналистам в субботу глава министерства Владимир Мединский.

Реставрационный центр им. Грабаря Мединский привел в качестве примера работы Минкультуры с кадрами, заявив, что "у нас все директора работают на испытательном сроке". Ранее он сообщил, что испытательный срок и.о. директора Новосибирского театра оперы и балета Снежаны Любарь закончится в июне 2018 года.

"Вчера мы рассматривали… вы знаете всемирно известный реставрационный центр Грабаря, где год назад пришел новый директор. У него был испытательный срок год. Вчера он выступал на совещании в Минкультуры с привлечением общественности, крупнейших реставраторов, экспертов отрасли с подробным рассказом-докладом об итогах своей деятельности за год, планах. И решение было – пролонгация испытательного срока еще на три месяца", — сказал Мединский.

Он отметил, что Минкультуры удовлетворено его работой, но хочет "более четко понять план работы на ближайшие пять лет".

"Через три месяца он выступит с дополнительным докладом, тогда и будет принято окончательное решение, подписывать с ним длительный пятилетний контракт или нет. Это общая практика в рамках министерства культуры", — сказал он.

Занимавший должность замдиректора Департамента культурного наследия Минкультуры РФ Дмитрий Сергеев был назначен генеральным директором Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря 1 декабря 2017 года.