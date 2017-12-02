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Культура

В Лондоне прошла благотворительная выставка для помощи детям из России

15:0902.12.2017
(обновлено: 15:10 02.12.2017)
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© Фото : Tania NaidenУчастники благотворительного вечера фонда Gift of Life в Лондоне, ВеликобританияУчастники благотворительного вечера фонда Gift of Life в Лондоне, Великобритания
© Фото : Tania Naiden

ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Мария Табак. Вечер открытия благотворительной выставки в лондонском представительстве Россотрудничества принес 17 тысяч фунтов стерлингов на помощь российским детям с онкогематологическими заболеваниями – подопечным фондов Gift of Life и "Подари жизнь", рассказала РИА Новости соучредитель фонда Gift of Life, актриса Дина Корзун.

Для выставки-продажи под названием "Искусство для маленьких храбрых сердец" свои работы предоставили художники из России, Великобритании, Ирландии, Белоруссии, Германии, Молдавии, Франции, Украины, Испании, Америки, Эстонии, Армении, Канады, Венгрии и Перу. На открытие, состоявшееся в пятницу вечером, пришли порядка 200 человек. Около 70% картин с выставки были проданы.

© РИА Новости / Tania NaidenУчастники благотворительного вечера фонда Gift of Life в Лондоне, Великобритания
© РИА Новости / Tania Naiden
Участники благотворительного вечера фонда Gift of Life в Лондоне, Великобритания

"Я благодарю организатора выставки Арину Гордиенко, а также каждого из художников за щедрость и талант. Молодого музыканта и композитора Сергея Истрати, выступившего со своими друзьями, и певицу Ану Мартин. И всех волонтеров, помогавших в организации вечера. Мы ценим вклад каждого, кто помог рассказать о выставке, кто украсил зал, выступил, предоставил закуски, шампанское, сувениры. Люди совершенно разных профессий добровольно объединились в помощи детям против рака, предложив свое время, таланты и возможности. Мы очень ценим вклад каждого: например, наш волонтер, специалист по инвестициям Карина встречала на входе гостей, вручала им буклеты фонда и подносила бокалы шампанского. Мы получили в подарок огромное количество новогодних сувениров, сборы от их продажи также пошли на помощь детям", — рассказала Корзун.

© РИА Новости / Tania NaidenБлаготворительный вечер фонда Gift of Life в Лондоне, Великобритания
© РИА Новости / Tania Naiden
Благотворительный вечер фонда Gift of Life в Лондоне, Великобритания

Выставка-продажа продлится до 3 декабря. Многие гости, как пояснила собеседница агентства, выразили желание принимать участие в будущих мероприятиях в пользу Gift of Life.

"Это пример того, когда то, что делается от всего сердца, непременно откликнется в сердцах других людей и немного меняет мир к лучшему", — добавила Корзун.

Фонд Gift of Life был основан в 2011 году, чтобы дать возможность фонду "Подари жизнь" обратиться к благотворителям за пределами России — как иностранцам, так и выходцам из России, живущим в Великобритании и других странах. "Подари жизнь" с 2006 года помог более чем 35 тысячам детей со всей России, в частности, покупкой жизненно важных лекарств, недоступных в РФ, а также поисками подходящих доноров костного мозга.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Грузчик из Феодосии
Сверхдержава))) Не слышал ни разу что бы проводили аукционы в помощь детям США.
15:46
02.12.2017
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saltears
Лишь бы не давали детям "в нагрузку" какие-нибудь "образовательные программы", экскурсии в "музеи истории" и проч.
15:38
02.12.2017
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