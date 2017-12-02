Актер из "Игры престолов" выругался, узнав финал сериала

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Актер Джейсон Момоа, сыгравший роль кхала Дрого в сериале "Игра престолов", выругался из-за того, что случайно узнал подробности финала последнего сезона телесаги.

Момоа пояснил, что наткнулся на "спойлер" во время посещения съемочной площадки, где он намеревался повидаться с бывшими коллегами по сериалу.

"Это будет самое великое, что когда-либо показывали по телевидению", — заявил актер в интервью EW.

Он рассказал, что является большим фанатом сериала и вовсе не хотел раньше времени знать, чем все закончится.

"Я воскликнул: "Черт, я не хочу знать этого", — вспоминает Момоа.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал получил всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, в том числе гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми".