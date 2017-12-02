Мединский назвал даты испытательного срока и.о. главы Новосибирского театра

НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Исполняющая обязанности директора Новосибирского театра оперы и балета Снежана Любарь находится на испытательном сроке до конца театрального сезона, то есть до июня 2018 года, сообщил журналистам в субботу глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

"Снежана Любарь – исполняющая обязанности директора театра. Сейчас и.о. директора, а дальше мы смотрим. У нас все директора работают на испытательном сроке. Мы очень ответственно подходим к кадровым решениям. Я желаю Снежане успехов", — сказал Мединский. В театре уточнили, что Снежана Любарь является и.о. директора с весны 2017 года.

Мединский пояснил, что испытательный срок Любарь закончится в июне 2018 года по окончании театрального сезона, "а там посмотрим". Он добавил, что Владимир Кехман ушел с поста гендиректора по собственному желанию. Ранее сообщалось, что он занял должность художественного руководителя театра.

По данным СМИ, ранее Снежана Любарь ранее занимала должность регионального менеджера по персоналу новосибирского филиала компании "Балтика".

Глава Минкультуры Владимир Мединский в июле этого года заявлял, что Кехман покинет театр в связи с ведущимся в отношении него делом о банкротстве, а на его место будут рассматриваться несколько кандидатур.

В начале сентября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщал журналистам, что Владимир Кехман находится в отпуске, а решение о назначении нового гендиректора театра оперы и балета ожидают от Минкультуры РФ "в ближайшее время". По его словам оно должно было состояться до 1 сентября, но этого не произошло. В пресс-службе Минкультуры РФ 6 сентября сообщили, что Кехман продолжает свою работу в должности генерального директора театра и трудовой договор с ним не расторгнут.

Кехман занял пост главы Новосибирского театра оперы и балета, который переименовал в НОВАТ, в марте 2015 года. Ранее руководителем театра был Борис Мездрич, уволенный в связи с постановкой оперы Вагнера "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. "Тангейзер" вызвал общественное обсуждение после заявления митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, который сказал, что в опере не по назначению используется церковная символика.