МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Австралийский актер Джеффри Раш оставил пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения (AACTA) после обвинений в "неподобающем поведении", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в среду, по данным издания Variety , театральная компания Sydney Theatre Company (STC) опубликовала заявление, в котором сообщила о получении жалобы в отношении Джеффри Раша из-за его "неподобающего поведения" во время постановки "Короля Лира" в 2015 году. Сам 66-летний Раш отверг обвинения и обратился в компанию за объяснениями, кто и в чем именно его обвиняет, но компания отказалась раскрыть подробности.

"При этих обстоятельствах я решил уйти с посольской роли президента AACTA немедленно и до тех пор, пока эти вопросы не будут разрешены", — заявил Раш в заявлении агентству. Он добавил, что "решение далось нелегко". Агентство отмечает, что академия приняла его добровольное решение об отставке.

Австралийский актер театра, кино и телевидения Джеффри Раш — обладатель премии "Оскар" за роль в фильме "Блеск" 1996 года. Также актер является лауреатом премий BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони".