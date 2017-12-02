МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Австралийский актер Джеффри Раш оставил пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения (AACTA) после обвинений в "неподобающем поведении", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"При этих обстоятельствах я решил уйти с посольской роли президента AACTA немедленно и до тех пор, пока эти вопросы не будут разрешены", — заявил Раш в заявлении агентству. Он добавил, что "решение далось нелегко". Агентство отмечает, что академия приняла его добровольное решение об отставке.
Австралийский актер театра, кино и телевидения Джеффри Раш — обладатель премии "Оскар" за роль в фильме "Блеск" 1996 года. Также актер является лауреатом премий BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони".