В Москве завершается фестиваль современного танца Danceinversion

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Компания "Джессика Лэнг Дэнс" (США) завершает фестиваль современного танца Danceinversion, который проходит в Москве с 25 сентября. Шесть хореографических миниатюр в постановке Джессики Лэнг представит американская компания 2 и 3 декабря на сцене театра "Геликон-опера". Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Московские поклонники искусства танца увидят "Соло Баха" — "короткий, яркий и грациозный танец", "Сладкую тихую думу", где "танец становится поэзией", "Взгляд на тысячу ярдов" — "лаконичный, но выразительный балет, великолепный от и до", "чудесное зрелище" "Вызов", "Белое" — "продуманное высказывание на тему времени, пространства и взаимодействия", i.n.k. —"поразительный танец теней и силуэтов".

Джессика Лэнг — хореограф и художественный руководитель компании "Джессика Лэнг Дэнс", обладательница престижной танцевальной премии "Бесси". С 1999 года Лэнг создала более 90 произведений для танцевальных коллективов по всему миру. В 2011 году она стала резидентом театра "Джойс" в Нью-Йорке, спонсируемого фондом Эндрю Меллона, и смогла основать собственную танцевальную компанию "Джессика Лэнг Дэнс". Компания выступает на таких площадках, как "Центр Кеннеди", театр "Харрис", "Нью-Йорк Сити Центр" и других.

На сезон 2016-17 у компании запланированы гастроли в более чем 20 городах.

Нынешний фестиваль Danceinversion посвящен предстоящему 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, юбилей которого будет отмечать весь балетный мир.

В этом году в рамках фестиваля в Москве показали свои работы: Компания современного танца Кубы, Национальный балет Марселя, Балет Монте-Карло, ирландская компания Teac Damsa, испанская Росио Молина, танцевальная компания Дрездена/Франкфурта, Балет Цюриха и компания "Джессика Лэнг Дэнс" из США.