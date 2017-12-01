Путин встретился с Оливером Стоуном в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел краткую встречу с американским режиссером Оливером Стоуном, сообщается на сайте Кремля.

"В Кремле состоялась краткая встреча Владимира Путина с американским кинорежиссёром, сценаристом и продюсером Оливером Стоуном", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин в пятницу встретится со Стоуном, который находится по своим делам в Москве.

В середине июня на телеканале Showtime был показан масштабный проект Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм: в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.