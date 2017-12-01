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Культура

Выходные в Москве: выставка "Удел человеческий" и фестиваль DanceInversion

17:3101.12.2017
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© Фото : Международный фестиваль современного танца DANCE INVERSION/ Alwin PoianaМеждународный фестиваль современного танца DANCE INVERSION. Национальный балет МарселяМеждународный фестиваль современного танца DANCE INVERSION. Национальный балет Марселя
© Фото : Международный фестиваль современного танца DANCE INVERSION/ Alwin Poiana

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выставки Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) "Удел человеческий" в Фонде "Екатерина" и "Передвижники и импрессионисты" в Пушкинском музее, финал фестиваля DanceInversion в "Геликон-опере" и показы фильмов "Про рок" и "Город кошек" пройдут в первые зимние выходные в Москве.

Выставки

В Фонде культуры "Екатерина" открылся проект ГЦСИ "Удел человеческий". Проект работает с 2015 года и состоит из семи сессий. Третья сессия из планируемых семи посвящена теме "времени и смыслов". Экспозиция, которая расположена в Фонде, получила название "Дом с привидениями" и включает в себя работы 16 художников из Италии, Латвии, Польши, ЮАР, Испании и других стран, которые обращаются к проблемам памяти и травмы, забвения и знания.

© Фонд культуры "Екатерина"Удел человеческий. Сессия III "Время и смыслы"
© Фонд культуры "Екатерина"
Удел человеческий. Сессия III "Время и смыслы"

Выставка "Дом с привидениями" осмысляет призрачную и травматическую природу памяти, напоминая о том, что прошлое дается нам в визуальных образах, нечетких реминисценциях, близких к оптике искусства, которое позволяет нам заново переживать этот опыт.

Скрипка Страдивари. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
В Москве открывается выставка "Миф Страдивари"
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит выставка "Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век", которая является продолжением многолетней выставочной стратегии музея, основанной на диалоге между западным и русским искусством. В едином выставочном пространстве представлены выдающиеся произведения передвижников и импрессионистов из коллекций крупнейших музеев России, сопоставлены два величайших явления в художественной культуре XIX столетия.

В экспозиции зритель увидит сопоставления картин Эдуарда Мане и полотен Ильи Репина и Владимира Маковского, Альфреда Сислея и Алексея Саврасова, Валентина Серова и Пабло Пикассо, Николая Ярошенко и Пьера Огюста Ренуара, Михаила Врубеля и Анри де Тулуз-Лотрека. В залах выставки представлены также знаменитые произведения постимпрессионистов – Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Поля Гогена.

© Клод Моне/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаКлод Моне. Завтрак на траве. 1866. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
© Клод Моне/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Клод Моне. Завтрак на траве. 1866. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Театры

В театре "Геликон-опера" завершается фестиваль DanceInversion, который представляет актуальные работы знаменитых западных хореографов и амбициозные достижения молодых, но быстро набирающих популярность компаний из стран Азии, Африки и Латинской Америки. На закрытии коллектив из США "Джессика Ланг Данс" представит шесть балетных миниатюр.

© Фото : Международный фестиваль современного танца DANCE INVERSION/ Johan PerssonМеждународный фестиваль современного танца DANCE INVERSION. Куба
© Фото : Международный фестиваль современного танца DANCE INVERSION/ Johan Persson
Международный фестиваль современного танца DANCE INVERSION. Куба

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Премьеры декабря: "Нуреев" в Большом театре и "Пигмалион" Хейфеца
В Вахтанговском покажут спектакль "Маскарад" в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса. "Тем, кому посчастливилось увидеть несколько лет тому назад "Маскарад" Туминаса в Вильнюсском Малом театре не стоит проводить сравнения с вахтанговским спектаклем. Пустое это дело, ибо он не копия, а авторское повторение. Замысел режиссера преломился в актерских индивидуальностях вахтанговцев, а они потому индивидуальности, что у каждого свой голос", подчеркивают в театре.

По словам вахтанговцев, "Маскарад" Туминаса — шоу клоунов, трагифарс, печальная Комедия дель арте, опрокинутая в наши дни, закружившаяся под звуки вальса Хачатуряна, через десятилетия возвратившегося на вахтанговскую сцену, для которой был написан.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСцена из балета "Маскарад" в театре имени Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сцена из балета "Маскарад" в театре имени Вахтангова. Архивное фото

Кино

В Центре Документального кино покажут картину уральского режиссера Евгения Григорьева, которая получила приз как лучший документальный фильм на кинофестивале "Движение". Режиссер, который когда-то мечтал стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы – "Cosmic LATTE", "Сам Себе Джо" и "Городок Чекистов", чтобы снять в течение года портрет нового поколения. Но все идет не по плану. Съемки затягиваются на пять лет, страна меняется до неузнаваемости, а мечты каждого из героев вступают в неравную схватку с жизнью и судьбой.

© Евгений ГригорьевКадр фильма "Про рок" режиссера Евгения Григорьева
© Евгений Григорьев
Кадр фильма "Про рок" режиссера Евгения Григорьева

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul
Кинопремьеры недели: "Легенда о Коловрате" и документальный "Город кошек"
Еще один документальный фильм "Город кошек" — о тысячах котов, которые правят на улицах Стамбула тысячи лет, стремительно вторгаясь в человеческие жизни и также исчезая. Кошки и котята дают возможность людям не только позаботиться о них, но и переосмыслить свою жизнь и свое место в ней. Режиссер Кейда Торун сама выросла в Стамбуле в восьмидесятые годы и вернулась туда, чтобы запечатлеть насколько его горожане связали свои судьбы с уличными котами.

Создатели картины рассказывают про практически сакральное отношение жителей Стамбула к этим животным, которые стали настолько большой частью существования города, что когда президент США Барак Обама приезжал в Стамбул, его поездка включала знакомство со знаменитым котом Гли.

© Termite Films (2016)Кадр из фильма "Город кошек"
© Termite Films (2016)
Кадр из фильма "Город кошек"
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