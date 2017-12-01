В театре "Сатирикон" прокомментировали обвинения в коррупции

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Театр "Сатирикон" распространил заявление, в котором отвергает все обвинения в коррупции, конфликте интересов и неэффективном использовании бюджетных средств.

Ранее худрук "Сатирикона" Константин Райкин в видеообращении заявил, что череда проверок в его театре является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей. Тогда Райкин выступил с речью об "агрессивных наездах на художественные высказывания" и "цензуре толпы", вызвав жаркую полемику в среде коллег. Мединский отверг обвинения Райкина и высказал мнение, что за спорами о цензуре кроются "другие подводные камни".

Замглавы Минкультуры Александр Журавский, комментируя видеообращение Райкина, сообщил, что в ходе проверок ведомство выявило серьезные нарушения и конфликт интересов в театре. Он пояснил, что Минкультуры дважды проверяло "Сатирикон", чтобы разобраться в сложной экономической и финансовой ситуации, сложившейся "в одном из ведущих федеральных театров страны", а также в том, насколько справедливы резонансные публикации в СМИ о наличии конфликта интересов в деятельности его руководства.

"В последнее время в СМИ звучат обвинения в адрес руководителей Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина худрука Константина Райкина и директора театра Анатолия Полянкина. Театр категорически не согласен ни с одним из этих обвинений…", — говорится в сообщении театра. Там отметили, что "обвинения руководителей театра в стяжательстве, коррупции, конфликте интересов, неэффективном использовании бюджетных средств абсолютно не обоснованы и не получили подтверждений".

"С октября 2016 года прокуратурой РФ было проведено шесть проверок. Последние две проверки прошли в октябре 2017 года. По всем их результатам нам было предъявлено прокуратурой только одно требование и то через несколько дней оно было отозвано", — информирует театр.

По данным "Сатирикона", министерство культуры провело четыре собственных проверки, было предъявлено около 20 претензий к проведению закупок, но после проверок с участием Федеральной антимонопольной службы "нарушения подтвердились лишь в двух из всех претензий".