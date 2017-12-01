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Культура

В Мексике открылась экспозиция о поездках Диего Риверы в СССР

09:4601.12.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийДальние родственники Диего Риверы по линии его супруги Эммы Уртадо на открытии выставки в МехикоДальние родственники Диего Риверы по линии его супруги Эммы Уртадо на открытии выставки в Мехико
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Крупная выставка, рассказывающая о двух визитах в СССР знаменитого мексиканского художника-муралиста Диего Риверы, открылась в Мехико, в его бывшей студии, ставшей теперь музеем.

Картина мексиканского художника Диего Риверы Танец в Теуанпеке. 1928 год
© Диего Ривера
Картина Диего Риверы ушла с аукциона за рекордную сумму
"Впервые открывается выставка, посвященная сразу двум поездкам мексиканского муралиста в страну, которая стала одной из наиболее оказавших влияние на его идеологию. Всего в двух местах (второй – музей муралей Риверы в Мехико) выставлено порядка 290 работ", — рассказал директор музея-студии Луис Риус.

Ривера был в СССР два раза: в 1927 году, когда был приглашен на 10-летие октябрьской революции, и в 1955 году, вместе со своей последней супругой Эммой Уртадо. После своих поездок он оставил множество рисунков и зарисовок, в том числе и с празднования Первомая на Красной площади.

"Для нас октябрьская революция — это огромная культурная тема из-за того, какое влияние она оказала на Мексику, как она повлияла на Риверу и его творчество. Здесь представлено много работ, которые почти никому не известны, из частных коллекций. Также выставлены привезенные Риверой газеты, плакаты того времени, фотографии. Это тот архив, которого почти никто не знает", — рассказал Риус РИА Новости. При этом он отметил, что в основном экспонаты для выставки получены из США, из России нет ни одного.

© РИА Новости / Лариса Саенко"Московские зарисовки". Диего Ривера.
© РИА Новости / Лариса Саенко
"Московские зарисовки". Диего Ривера.

Атташе по делам культуры посольства России в Мехико Евгений Захаров также отметил, что Россия имела огромное значение в жизни Риверы, как и октябрьская революция. "Недаром Маяковский назвал Риверу первым художником-коммунистом в Латинской Америке", — подчеркнул Захаров. Он выразил надежду, что в 2019 году российские зрители смогут увидеть работы Риверы в рамках большой выставки в Москве.

На открытии экспозиции в Мехико присутствовали и дальние родственники Риверы по линии его супруги Уртадо, а также его ученица, гватемальская художница Рина Ласо.

Гостям экспозиции было зачитано письмо Риверы, отправленное за несколько дней до смерти в ноябре 1957 года в адрес посольства СССР в Мехико. В письме художник извиняется, что не может лично присутствовать на приеме по случаю 40-й годовщины октябрьской революции, и приветствует подвиг советского народа в строительстве социализма и мира. Советские дипломаты во время прощания с Риверой стояли у его гроба в почетном карауле, рассказала куратор выставки Мария Эстела Дуарте Санчес.

Мураль – произведение настенной живописи большого размера.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийАтташе по культуре посольства РФ в Мексике Евгений Захаров выступает на открытии экспозиции в музее-студии Диего Риверы в Мехико
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Атташе по культуре посольства РФ в Мексике Евгений Захаров выступает на открытии экспозиции в музее-студии Диего Риверы в Мехико
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