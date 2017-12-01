Член группы "Земляне" написал песню про сына известного тигра Амура

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Член группы "Земляне" Илья Прахов написал песню про Шерхана — сына известного тигра Амура, который жил в одной клетке с козлом Тимуром, сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

"Тигренок Шерхан из Приморского Сафари-парка идёт по стопам своего знаменитого папы тигра Амура. Про него уже сочиняют песни. Музыкант известной группы "Земляне" Илья Прахов написал песню "Шерхан на дереве". Представляем её всеобщему вниманию и выражаем Илье Прахову благодарность от Приморского Сафари-парка", — сказал он.

На сайте парка опубликовано видео на песню Ильи Прахова, на котором Шерхан взобрался на дерево и пытается слезть.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.

Советская и российская группа "Земляне" известна песнями "Трава у дома", "Прости, Земля", "Маленький кораблик", "Путь домой". Группа выпустила девять альбомов.