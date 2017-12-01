В Москве стартует фестиваль "Живое слово: Post-Babel Condition"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Международный литературно-театральный фестиваль "Живое слово: Post-Babel Condition", в котором примут участие поэты и писатели из России, в частности, Людмила Улицкая, а также из Франции, Швейцарии, Норвегии, Чехии и Китая, пройдет в столичном "Электротеатре "Станиславский" в Москве с 1 по 3 декабря, сообщила пресс-служба мероприятия.

Три вечера подряд поэты и писатели из России, Франции, Швейцарии, Норвегии, Чехии и Китая будут представлять авторское прочтение своих произведений в Москве. Среди участников: Людмила Улицкая, Сергей Гандлевский, победитель Французского слэма 2017 Lord Myke Jam, классик норвежской литературы Ларс Соби Кристенсен, швейцарский драматург Герхард Майстер, поэт Всеволод Емелин и другие.

"Стихи пишу с детства, а на старости лет набралась смелости прочитать их вслух", — цитирует пресс-служба Улицкую, которая впервые выступит на фестивале.

В программе фестиваля: театрально-поэтические перформансы, философский стендап, театрализованная читка пьесы Герхарда Майстера "Америка" и мастер-класс перформера Юрчка 1001.

"Мы назвали фестиваль "Живое слово: Post-Babel Сondition", потому что с нашей точки зрения, сейчас мир терпит кризис еще раз в своей утопической надежде создать общий язык понимания. Произошло ровно то самое, что произошло во время построения Вавилонской башни. Все говорят на одном языке, но все имеют в виду разное, и совершенно по-разному интерпретируют", — приводит пресс-служба слова Ксении Голубович, одного из организаторов фестиваля.

По словам соорганизатора фестиваля Святослава Городецкого, главная цель мероприятия — "передать зрителям творческую энергию мастеров слова. Создать возможность живого непосредственного общения". "Если каждый из пришедших в Электротеатр найдет для себя хотя бы одного своего автора и проникнется его драйвом, мы будем считать, что цель достигнута", – объяснил Городецкий.

Мероприятие состоится при поддержке Швейцарского совета по культуре "Про Гельвеция", Французского Института в России, норвежского фонда Norla.