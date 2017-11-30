Премьер Большого Владислав Лантратов: "Драма Ромео мне близка"

Москва, 30 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. Один из ведущих артистов Большого театра, премьер Владислав Лантратов, рассказал о работе над недавно представленной публике новой постановкой — балетом "Ромео и Джульетта". Свою редакцию балета на Новой сцене театра продемонстрировал известный хореограф Алексей Ратманский. Премьера состоялась в ноябре при поддержке банка ВТБ.



Впервые "Ромео и Джульетту" на музыку Сергея Прокофьева Ратманский поставил в 2011 году в Торонто по заказу Национального балета Канады. Этот спектакль он перенес на сцену Большого театра. Вместе с хореографом над спектаклем работали автор сценографии и костюмов Ричард Хадсон, художник по свету Дженнифер Типтон, дирижер-постановщик Павел Клиничев.

© Фото предоставлено пресс-службой Большого театра/Дамир Юсупов Премьера балета "Ромео и Джульетта" в Большом театре © Фото предоставлено пресс-службой Большого театра/Дамир Юсупов Премьера балета "Ромео и Джульетта" в Большом театре

— Что нового Ратманский привнес в этот балет? Ведь зрители знают классическую версию Григоровича, которая была создана в 1979 году именно для Большого театра.

— Алексей Ратманский поставил спектакль более камерный, более личный, созвучный именно Новой сцене театра. Это получилась история не столько о борьбе кланов, сколько о личной драме двух главных героев. Я очень люблю хореографию Юрия Григоровича, в его спектакле выведено на первый план именно противостояние Монтекки и Капулетти. Даже второстепенные персонажи, например Меркуцио и Тибальд, показаны более весомо. У Ратманского же все сосредоточено на линии главных героев.

— Вы танцуете в паре с балериной Екатериной Крысановой. Что лично вы хотели добавить к образам ваших героев?

— С моей партнершей по сцене Екатериной Крысановой, с которой мы, кстати, много танцуем вместе, мы хотели привнести в этот балет именно наши личные чувства и переживания. Я могу сказать, что мне близка эта драма.

Мне очень хотелось танцевать Ромео, и Алексей Ратманский дал мне такую возможность. Дело в том, что я пришел в Большой театр именно в тот момент, когда он руководил балетной труппой. Я начал формироваться и раскрываться как танцовщик именно при Алексее.

© Фото предоставлено пресс-службой Большого театра/Дамир Юсупов Премьера балета "Ромео и Джульетта" в Большом театре © Фото предоставлено пресс-службой Большого театра/Дамир Юсупов Премьера балета "Ромео и Джульетта" в Большом театре

— Известно, что Ратманский — из разряда хореографов, которые очень тонко чувствуют музыку.

— Я очень люблю музыку Прокофьева, которая в свое время сложно писалась и не сразу была разрешена. Но мне балет очень нравится, эта музыка абсолютно комфортна для танца.

— Но у Ратманского есть и свой особый стиль, который отличал его как танцовщика и характерен для него как для хореографа.

— Да, у него действительно очень узнаваемый стиль. Конечно, лучше, чем сам автор, никто не может исполнить его же хореографию. Но я могу сказать, что с Алексеем мне работать очень интересно и легко, я понимаю его буквально с полуслова.