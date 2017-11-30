Марк Захаров опроверг обвинения СМИ в адрес "Ленкома"

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров заявил РИА Новости, что высказанные в СМИ безосновательные обвинения в адрес театра наносят моральный ущерб и мешают работе коллектива.

Ранее "Независимая газета" сообщила, что в "Ленкоме", в частности, ведется торговля площадями театра, растут цены на билеты.

"Удивительно, как могла появиться статья, основанная на непроверенных источниках и не соответствующая реальным фактам. Во-первых, у "Ленкома" никогда не было никаких торговых точек. У нас есть фитнес-центр с тренажерным залом для артистов — это нужно и это существует не только в нашем театре. Цены на билеты у нас стабильные. На первые ряды, как и везде, — дорогие, а на другие — даже дешевле, чем в других театрах. Что касается джипа, как сказано в статье, то не только джип, а и другие машины иногда действительно выезжают на тротуар к театральному подъезду, когда это необходимо для народного артиста России (Леонида) Броневого, которому трудно передвигаться, или для того, чтобы быстро выгрузить театральные буклеты и программки", — сказал Захаров.

По его словам, в статье были упомянуты и другие театры и руководители, которые якобы меньше интересуются искусством, а больше – деньгами.

"Вообще складывается впечатление, что после истории с руководителем "Гоголь-центра" стало позволено всех "мазать черной краской", и говорить о людях театра в неуважительном тоне", — отметил Захаров.

Все это, по его словам, наносит огромный моральный ущерб, дискредитирует руководителей театров, а главное мешает главному творческому делу — созданию спектаклей, которых ждут зрители. При этом, убежден Захаров, репертуарный театр – "это наша гордость, наше завоевание, наше достояние, которое надо беречь".

В "Независимой газете" от комментариев по данной ситуации отказались.