МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Помимо движения власти навстречу творческим людям, участвующим в господрядах и закупках, они также должны строго соблюдать отчетность, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Движение должно быть встречным: с одной стороны, нужно создать более понятную, более работоспособную, более лояльную, если хотите, рамку творческой деятельности, ее оформление в правовом виде для творческих профессий, а с другой стороны, сами представители творческих профессий, сами организации, которые этим занимаются, они должны все-таки максимально внимательно следить за тем, что у них происходит", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам, имея в виду творческих людей, участвующих в господрядах и закупках.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Также была задержана директор РАМТ Софья Апфельбаум. По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".