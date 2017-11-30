Святую Марию Магдалину сыграет "девушка с татуировкой дракона"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Сети появился первый дублированный трейлер фильма "Мария Магдалина". Ролик выложен на YouTube-канале студии Universal Pictures. Драма австралийского режиссера Гарта Дэвиса, известного по фильму "Лев" и сериалу "Вершина озера", рассказывает библейскую историю о грешнице, ставшей верной последовательницей Иисуса Христа.

Еще до выхода картины на экраны интерес к ней вызвал международный каст фильма. Христианскую святую Марию Магдалину сыграла двукратная номинантка на премию "Оскар" Руни Мара. Российским зрителям 32-летняя американская актриса больше всего запомнилась как девушка с татуировкой дракона из одноименной экранизации популярного романа Стига Ларссона.

Иисуса сыграл 43-летний американский актер Хоакин Феникс, знакомый киноманам по лентам "Гладиатор", "Переступить черту", "Мастер", "Она". Роль апостола Петра исполнил британец Чиветель Эджиофор ("Двенадцать лет рабства", "Гангстер", "Марсианин", "Доктор Стрэндж"), а роль Иуды досталась французскому актеру алжирского происхождения Тахару Рахиму ("Пророк", "Шрам", "Анархисты"). В российский прокат лента выйдет 5 апреля 2018 года.