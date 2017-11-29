КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием российского актера Федора Добронравова, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава госкино Филипп Ильенко.

"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", — написал Ильенко.

Ранее служба безопасности Украины запретила Добронравову на три года въезд в страну из-за посещений Крыма. После этого на Украине заговорили о возможном запрете к показу сериала "Сваты" с участием актера, что вызвало негодование авторов сериала, популярной студии "Квартал 95". Добронравов позже был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины".

В сентябре сообщалось, что минкультуры Украины расширило список лиц, "создающих угрозу нацбезопасности". В него включены режиссер Эмир Кустурица, актер Стивен Сигал, певица Надежда Бабкина.