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Культура

Решающие три секунды: фильм о том, как сборная СССР обыграла американцев

16:1129.11.2017
(обновлено: 16:13 29.11.2017)
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© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма Движение вверх, 2017Кадр из фильма Движение вверх, 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. В Москве представили новую спортивную драму "Движение вверх" (режиссер Антон Мегердичев) — фильм о невероятной победе советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Предпремьерный показ состоялся в рамках 104-го российского кинорынка.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul
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А значит, в зале находились в основном представители профессионального сообщества, которые, как водится, особенно внимательны и придирчивы. Но даже такая искушенная аудитория смотрела картину на одном дыхании, искренне переживала за героев и живо реагировала на происходящее на экране. В конце показа публика аплодировала стоя — и это была совершенно искренняя реакция, признание профессионализма создателей фильма.

В 1971-м, за год до Олимпиады, которая должна пройти в Мюнхене, тренер сборной СССР по баскетболу Владимир Гаранжин (Владимир Машков), только что занявший эту должность, делает заявление перед иностранными журналистами о том, что советские спортсмены обыграют сборную США по баскетболу на следующих играх.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

Такое заявление — сродни стихийному бедствию: на целеустремленного и не сомневающегося в своих подопечных тренера начинают давить партийные и спортивные функционеры, а сами спортсмены не совсем понимают, зачем ему это нужно. Ведь считается, что уровень американцев гораздо выше. Да и играют они иначе.

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Однако, преодолев разлад в команде, пережив предательство друга, Гаранжин — талантливый стратег — приведет своих парней к победе. И это будет не просто выигрыш в ходе сложной встречи.

Это будет победа вопреки обстоятельствам: внешнему давлению и психологическому прессингу на Олимпиаде, политическому окрасу игр, недоверию коллег, сомнениям близких. 

Матч 1972 года, проходивший на фоне трагического захвата заложников в Мюнхене, давно стал частью истории, наряду со многими другими достижениями и прорывами советского спорта. Эта игра — одно из главных разочарований американских спортсменов, ведь до сих пор спортивные журналисты США пытаются поставить под сомнение ее итоги.

В сложном финале матча советские баскетболисты трижды вводили мяч в игру из-за остановок с отсчетом времени. Перед третьей попыткой и американская сборная, и зрители на трибунах решили, что игра закончилась победой сборной Соединенных Штатов. Все начали преждевременно отмечать победу. Но судьи признали: произошли технические неполадки, поединок не окончен. И последние три секунды оказались историческими — именно тогда советские спортсмены забросили решающий мяч.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

Один из участников игры, баскетболист Иван Едешко, который, кстати, выступил консультантом фильма, потом вспоминал, что советская сборная была действительно настоящей командой. Тогда, по словам Едешко, никто не думал о личной статистике — только о победе. 

Фильм основан на автобиографии игрока советской сборной Сергея Белова: его воспоминания были написаны в соавторстве с руководителем Ассоциации студенческого баскетбола Александром Коноваловым.

Книга, по словам продюсера картины Леонида Верещагина, оказалась невероятно увлекательной, так что было решено заказывать сценарий и начинать работу.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

Особенной удачей создателей (фильм снят студией "ТриТэ" Никиты Михалкова и телеканалом "Россия") стал актерский состав. Наряду с известными Владимиром Машковым, Андреем Смоляковым, Сергеем Гармашом и Маратом Башаровым в картине снимались молодые актеры, сыгравшие членов сборной СССР, — Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Кузьма Сапрыкин, Александр Ряполов.

В съемках участвовали и американские актеры: например, тренера сборной США сыграл Джон Сэвэдж. Стоит отметить операторскую работу Игоря Гринякина, который создал почти что античную фреску, демонстрирующую атлетическую красоту и мощь спортсменов.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

В этой картине удачно соединилось все: и красота кадра, и динамичная музыка, и монтаж, и юмор, и лирические переживания героев.

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Авторам в полной мере удалось передать драматизм и накал исторического момента. Даже кадры, которые воспроизводят тот эпохальный матч, сопровождаются изображением электронных часов на экране — идет обратный отсчет. Зритель переживает события сорокапятилетней давности буквально в режиме реального времени.

После невероятного успеха "Легенды № 17" (фильм собрал более 29 миллионов долларов и его посмотрели свыше четырех миллионов зрителей) на экраны выходит не менее захватывающая спортивная эпопея. На сей раз — о победах в баскетболе, который традиционно считается вроде бы не самым "российским" видом спорта.

Фильм "Движение вверх" — в прокате с 28 декабря.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
фуад гаджиев
Здорово, что сняли фильм на тему этой драматической игры. Ее показывали поздно ночью и далеко не все болельщики смогли посмотреть. Но наутро после победы вся страна ликовала, а сделавший решающий бросок Александр Белов стал героем.
16:35
29.11.2017
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