В Москве госпитализировали Андрея Мягкова

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Народного артиста России Андрея Мягкова госпитализировали в одну из столичных клиник. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

На самочувствие актер не жалуется. "Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее", — заявил он. Диагноз артиста не уточняется.

Андрею Мягкову 79 лет, ему принесли известность роли в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс". Актер играет в МХТ имени Чехова с 1987 года.