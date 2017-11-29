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Культура

Кинопремьеры недели: "Легенда о Коловрате" и документальный "Город кошек"

13:3929.11.2017
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© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Масштабный исторический фильм Джаника Файзиева "Легенда о Коловрате", мелодрама "Дыши ради нас" с Эндрю Гарфилдом, триллер "Иностранец" с Джеки Чаном, мистический "Конверт" и документальный фильм про кошек Стамбула "Город кошек" выходят на российские экраны на этой неделе.

Легенда о Коловрате

Исторический экшн от режиссера "Турецкого гамбита" Джаника Файзиева. Вслед за "Викингом" Файзиев продолжает изучать историю Руси и переносится на несколько веков вперед, когда страна раздроблена и вот-вот падет перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают достойного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. В фильме снялись Александр Ильин младший, Юлия Хлынина, Алексей Серебряков, Полина Чернышова, Александр Цой, а композитором картины выступил лидер группы System of a down Серж Танкян. Главную роль исполнил Илья Малаков, и для него это дебют в большом кинематографе. К съемкам подошли с размахом: для проекта было пошито около 300 костюмов, а в массовых сценах участвовало в общей сложности более 500 артистов-эпизодников.

© Централ Партнершип (2017)Кадр из фильма "Легенда о Коловрате"
© Централ Партнершип (2017)
Кадр из фильма "Легенда о Коловрате"

Иностранец

Во время теракта в Лондоне ветеран вьетнамской войны Нгуен Нго Мин, которого сыграл Джеки Чан, теряет свою дочь и обращается за помощью к британскому правительству, однако то оказывается не таким сговорчивым, как он рассчитывал. Тогда он решает найти убийц своей дочери и отомстить им собственноручно. В фильме также снялись Пирс Броснан, Чарли Мерфи и Ласко Аткинс. Режиссером ленты выступил Мартин Кэмпбелл, снявший "Зеленый фонарь", "Казино "Рояль" и "Возмездие". На сайте The Rotten tomatoes критики оценили фильм в 5,8 балла из 10, отмечая, что у картины достаточно прямолинейный подход, и он редко уклоняется от жанра криминального триллера, однако сильно выигрывает от интересной и добротной актерской игры.

© Arthur Sarkissian Productions (2017)Кадр из фильма "Иностранец"
© Arthur Sarkissian Productions (2017)
Кадр из фильма "Иностранец"

Дыши ради нас

Режиссерский дебют актера Энди Серкиса, которого не так часто можно увидеть на экране в человеческом обличье — именно он воплотил образы Голлума из "Властелина Колец", Кинг-Конга и Цезаря из "Планеты обезьян". Сюжет мелодрамы основан на реальных событиях: обаятельный Робин Кавендиш в исполнении Эндрю Гарфилда оказывается парализован из-за перенесенного им полиомиелита. Благодаря поддержке своей жены, которую сыграла британская актриса Клэр Фой, известная по сериалу "Корона", Робин не теряет надежды и учится жить по-новому.

Картина получила 6,3 балла из 10 по оценкам критиков на сайте The Rotten tomatoes. "Уже через тридцать минут просмотра мы примерно понимаем, как будет развиваться история Робина и его борьба с болезнью, но это совсем не означает, что "Дыши ради нас" не стоит вашего времени", — отметил рецензент Ричард Роупер.

© The Imaginarium Studios (2017)Кадр из фильма "Дыши ради нас"
© The Imaginarium Studios (2017)
Кадр из фильма "Дыши ради нас"

Конверт

По сюжету фильма Владимира Маркова в московскую архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату. В картине снялись Игорь Лизенгевич, Юлия Пересильд, Ольга Медынич, Сергей Барковский, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

© RB Productions (2017)Кадр из фильма "Конверт"
© RB Productions (2017)
Кадр из фильма "Конверт"

Город кошек

Документальный фильм о тысячах котов, которые правят на улицах Стамбула тысячи лет, стремительно вторгаясь в человеческие жизни и также исчезая. Кошки и котята дают возможность людям не только позаботиться о них, но и переосмыслить свою жизнь и свое место в ней. Режиссер Кейда Торун сама выросла в Стамбуле в восьмидесятые годы и вернулась туда, чтобы запечатлеть насколько его горожане связали свои судьбы с уличными котами. Создатели картины рассказывают про практически сакральное отношение жителей Стамбула к этим животным, которые стали настолько большой частью существования города, что когда президент США Барак Обама приезжал в Стамбул, его поездка включала знакомство со знаменитым котом Гли. Режиссер сосредотачивается на жизни семи кошек, и через их глаза показывает историю всего древнего города.

© Termite Films (2016)Кадр из фильма "Город кошек"
© Termite Films (2016)
Кадр из фильма "Город кошек"
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