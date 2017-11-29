КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Глава украинского Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что на сегодня нет правовых оснований для запрета сериала "Сваты".

Ранее Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Федору Добронравову на три года въезд в страну из-за посещений Крыма. Позднее Госкино Украины не исключило, что в связи с этим может отозвать прокатное удостоверение сериала. Один из авторов сериала, лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский, раскритиковал идею отозвать прокатное удостоверение у этого сериала.

"Запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". Пока что никаких решений относительно этого министерство культуры не принимало. На сегодня правовых оснований для запрета сериала "Сваты" нет", – заявил Ильенко в комментарии украинскому интернет-изданию "Гордон".

"На сегодня для показа в Украине запрещено свыше 630 фильмов и сериалов. Они не только российские. Сегодня на наших каналах вы не найдете ни одного фильма или сериала, где есть пропаганда государственных органов страны-агрессора и которые Россия сняла после 1 января 2014 года", – сказал он.