Колледж искусств в Кузбассе получит имя Хворостовского

КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. Имя великого оперного певца Дмитрия Хворостовского в Кемеровской области будет носить Прокопьевский колледж искусств, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Коллектив учреждения поддержал инициативу губернатора Амана Тулеева и обратился с ходатайством о получении права носить имя народного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Дмитрия Хворостовского. По мнению педагогов, имя великого деятеля искусств, родившегося в Сибири, будет служить образцом для подражания, профессиональным стимулом для студентов", — говорится в сообщении.

В 2018 году колледжу искусств в Прокопьевске исполнится 55 лет, 40-летний юбилей отметит вокальное отделение. Сегодня на отделении учатся 15 человек, в целом в колледже обучаются 155 человек. Практически все студенты отделения вокального искусства получают региональные и федеральные стипендии.

Дмитрий Хворостовский неоднократно приезжал с концертами в Кемеровскую область, в том числе, чтобы поздравить жителей региона с Днем шахтера. Он выступал в горняцких городах на площадях и стадионах. Давал большие концерты, где все могли насладиться его великолепным голосом. В 2005 году Хворостовский отмечен высокой наградой Кемеровской области — орденом "Ключ дружбы", а в 2006 году получил звание "Почетный гражданин Кемеровской области".

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга.