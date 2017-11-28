В Большом театре рассказали о работе над "Щелкунчиком"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Хореограф Кристиан Шпук, поставивший с Балетом Цюриха на Новой сцене Большого театра спектакль "Щелкунчик и Мышиный король" на музыку Чайковского, рассказал РИА Новости о сделанных в партитуре перестановках и больших и ярких париках, в которых предстанут на сцене артисты.

Впервые спектакль был представлен на сцене Цюрихской оперы 14 октября 2017 года. Автор сценографии – Руфус Дидвисцус, художник по костюмам – Буки Шифф, за дирижерским пультом – Пол Коннелли. Российская премьера в рамках фестиваля DanceInversion состоится 28 и 29 ноября.

"Для меня большая честь, что Большой театр пригласил меня еще до того, как я начал эту работу над "Щелкунчиком". В нашей труппе не так много танцовщиков, в спектакле заняты 50 человек. Каждый из них исполняет несколько ролей. Основываемся мы на языке классического балета, который смешиваем с современным танцем", — сказал РИА Новости накануне московской премьеры Шпук.

Декорации Дидвисцуса изображают мастерскую Дроссельмейера в виде старого театрика, в котором оживают герои балета. По словам хореографа, балет будет очень ярким, красивым, в нем будет использовано около 120-150 самых различных костюмов и париков для артистов.

"Парики будут такие большие и яркие, что кажется, в них невозможно будет двигаться, но оказывается, что артисты прекрасно в них себя чувствуют", — пояснил хореограф.

Шпук взял за основу своего балета литературный первоисточник, он хочет рассказать эту историю от начала до конца по Гофману. Как балетное либретто история была сокращена и утратила значительную часть своей романтической мистики. Хореографа же больше интересует фантастическая природа истории, а не ее рождественская сказочная оболочка.

"Мы поставили балет на музыку Петра Ильича Чайковского. Но в партитуре композитора сделали некоторые перестановки и ускорение. Но надеюсь, что это все понравится московскому зрителю",- сказал собеседник агентства.

Балет Цюриха – старейшая профессиональная балетная компания Швейцарии, хорошо известная за пределами страны. В состав труппы входят 36 исполнителей. С сезона 2012-13 этот балет возглавляет известный хореограф Кристиан Шпук.