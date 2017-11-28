В США опубликуют рассказ, считавшийся утерянным более 90 лет

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рассказ американского писателя и классика детективной литературы Дэшила Хэммета, который был впервые опубликован более 90 лет назад и с тех пор считался утерянным, вновь станет доступным для читателей.

Рассказ "Зеркало, которое смеялось" был напечатан в ноябре 1925 года в журнале True Police Stories, который вскоре прекратил существование.

Джулия М. Риветт, внучка Хэммета и распорядительница его литературного наследия сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс, что считала произведение утраченным. Лишь недавно она встретила его упоминание в одной из читательских групп в Facebook и купила номер журнала у одного из поклонников Хэммета.

В среду рассказ будет размещен на сайте Electric Literature.

Хэммет скончался в 1961 году в возрасте 66 лет. Он является автором таких известных произведений, как "Кровавая жатва" и "Мальтийский сокол".