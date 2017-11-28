Власти Прикамья купили землю у "Ремпутьмаша" под новый культурный центр

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Пермского края и руководство ОАО Пермский мотороремонтный завод "Ремпутьмаш" подписали контракт по приобретению территории завода в городе Перми в региональную собственность, говорится в сообщении правительства края.

Сумма контракта 445 миллионов рублей. Общая площадь участка 8,5 га, плюс 6 га свободной прилегающей территории.

"Мы благодарны руководству "РЖД" и руководству "Репутьмаш" за то, что участок был продан краю целиком, а не частями. Две трети зданий — объекты культурного наследия, которые представляют для региона большую ценность. Мы эту территорию будем развивать в интересах пермяков, приступим к разработке общей концепции. Параллельно оказываем помощь в подборе новой площадки для завода, чтобы оставить рабочие места в Прикамье", — приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Руководство компании приняло решение о переносе площадки завода из исторической части города еще в 2014 году. По словам главы "Ремпутьмаш" Константина Данилова, уже рассмотрено несколько площадок, но окончательное решение пока не принято.

Как сообщалось ранее, к 300-летию Перми предполагается создание нового культурно-исторического центра краевой столицы вдоль набережной Камы, вернуть Перми Первогород. В зданиях завода им. Шпагина, в частности, планируется обустроить большое музейное пространство.