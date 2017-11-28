Режиссер назвал запрет господдержки фильмов, в которых курят, абсурдным

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Режиссер и продюсер Федор Попов одобрил решение экспертов исключить из антитабачной концепции инициативу запрета господдержки фильмов, в которых курят; по его мнению, этот пункт был доведен до абсурда.

Ранее в пресс-службе Открытого правительства РИА Новости сообщили, что экспертный совет при кабмине РФ предложил Минздраву доработать проект антитабачной концепции. В частности, по мнению совета, инициатива запрета господдержки фильмов, в которых курят, избыточна и должна быть исключена из концепции.

"Это глупость. Если хотите что-либо исправить, то можно либо бороться, либо глупость довести до крайнего абсурда. Тут довели до крайней степени маразма, а потом решили убрать. Я довольно давно работаю в кино — на Мосфильме с 1979 года. У нас была великая кинематография… Тогда было большое количество запретов, но не таких странных. Тогда запреты не были такими, права законодательной инициативы любого депутата не было. Законы — это другое дело, надо десять раз оглянуться", — сказал Попов РИА Новости.

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В Минкультуры РФ РИА Новости также сообщили, что ведомство не согласилось с предложением о запрете государственной поддержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение, поскольку предлагаемые ограничения могут привести к искажению авторского замысла в фильмах, фальсификации исторических событий и искажению фактов биографий исторических личностей, сюжетов и образов персонажей литературных произведений.