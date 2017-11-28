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Культура

Стали известны номинанты на премию "Грэмми"

16:5328.11.2017
(обновлено: 17:16 28.11.2017)
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© AP Photo / Charles Rex ArbogastСтатуэтка Грэмми. Архивное фотоСтатуэтка Грэмми. Архивное фото
© AP Photo / Charles Rex Arbogast

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Академия звукозаписи США огласила список номинантов на главную музыкальную премию США Grammy Awards.

Номинантов главных категорий в прямом эфире телеканала CBS назвала американская исполнительница Андра Дэй, полный список претендентов на награду во всех 84 категориях академия звукозаписи разместила на своем сайте.

За звание лучшего альбома года будут бороться "Damn" Кендрика Ламара, "Awaken, My Love!" Childish Gambino, "4:44" Jay–Z, "24K Magic" Бруно Марса и "Melodramа" новозеландской исполнительницы Лорд. Реппер Jay–Z, на счету которого 21 награда Grammy, впервые получил номинацию в этой категории.

© AP Photo / Bill KostrounАмериканский певец, автор песен и музыкальный продюсер Бруно Марс
© AP Photo / Bill Kostroun
Американский певец, автор песен и музыкальный продюсер Бруно Марс

В категории лучшая запись года (Record Of The Year) представлены: "24К" Бруно Марса, "Redbone" Childish Gambino, "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Тимберлейка, "The Story of O.J." Jay–Z, "Humble" Кендрика Ламара.

Кадр из клипа на песню Despacito. Архивное фото
© VEVO
Клип Despacito побил рекорд по просмотрам на YouTube
Лучшую песню года выберут (Song Of The Year) из Despacito, "4:44", "Issues", "1-800-273-8255" и "That's What I Like" Бруно Марса.

Юбилейная 60-ая церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Впервые с 2003 года церемония, ведущим которой второй год подряд станет станет британский актер Джеймс Корден, пройдет не в Лос-Анджелесе. Главную музыкальную ночь года будет транслировать телеканал CBS.

Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Весной этого года академия внесла несколько изменений в правила выбора победителей и вручения награды. Так, начиная с этого года, члены академии будут голосовать за победителей в интернете. Ожидается, что это не только сделает процесс более удобным для них, но также позволить избежать проблем с испорченными бюллетенями и возможными фальсификациями.

Право голоса при выборе обладателей награды имеют более 13 тысяч членов академии звукозаписи.

Триумфатором премии Grammy в прошлом году стала британская певица Адель, завоевавшая награду в пяти категориях: "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшая запись" за композицию "Hello", а ее альбом "25" стал "Лучшим альбомом" и "Лучшим альбомом поп-музыки". Певица победила во всех пяти номинациях, в которых была номинирована.

В номинации "Лучший новый исполнитель" победителем стал Chance the Rapper.

Звезды на вручении "Грэмми-2017"
© REUTERS / Lucy NicholsonАдель открыла главный концерт года на площадке "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе песней "Hello". Именно эта композиция позже была названа "песней года".Певица Адель на церемонии вручения Грэмми
© REUTERS / Lucy Nicholson
Адель открыла главный концерт года на площадке "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе песней "Hello". Именно эта композиция позже была названа "песней года".
© REUTERS / Mario AnzuoniСовместное выступление рок-группы Metallica и поп-исполнительницы Леди Гаги на "Грэмми" было омрачено неработающим микрофоном фронтмена легендарного коллектива Джеймса Хетфилда. В итоге ему пришлось петь в один микрофон с Леди Гагой.Группа Metallica и Леди Гага на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Mario Anzuoni
Совместное выступление рок-группы Metallica и поп-исполнительницы Леди Гаги на "Грэмми" было омрачено неработающим микрофоном фронтмена легендарного коллектива Джеймса Хетфилда. В итоге ему пришлось петь в один микрофон с Леди Гагой.
© REUTERS / Lucy Nicholson Ночь "Грэмми" стала триумфальной для Бейонсе, которая отметилась своим выступлением в образе богини плодородия. Певица, которая не так давно заявила о своей беременности близнецами, исполнила композиции "Love Drought" и "Sandcastles", которые посвятила материнству.Певица Бейонсе выступает на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Ночь "Грэмми" стала триумфальной для Бейонсе, которая отметилась своим выступлением в образе богини плодородия. Певица, которая не так давно заявила о своей беременности близнецами, исполнила композиции "Love Drought" и "Sandcastles", которые посвятила материнству.
© REUTERS / Lucy NicholsonКэти Перри, пообещавшая поклонникам "новый вид и новую музыку", выступила на церемонии в дуэте с ямайским музыкантом Скипом Марли.Выступление артистов Кэти Перри и Скипа Марли на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Кэти Перри, пообещавшая поклонникам "новый вид и новую музыку", выступила на церемонии в дуэте с ямайским музыкантом Скипом Марли.
© REUTERS / Mario AnzuoniЗвезда латиноамериканской сцены Паулина Рубио на 59-й ежегодной премии "Грэмми".Певица Паулина Рубио на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Mario Anzuoni
Звезда латиноамериканской сцены Паулина Рубио на 59-й ежегодной премии "Грэмми".
© REUTERS / Lucy NicholsonМладшая сестра Бейонсе, певица Соланж Ноулз победила в номинации "Лучшее R&B выступление" с композицией "Cranes In The Sky".Певица Соланж Ноулз на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Младшая сестра Бейонсе, певица Соланж Ноулз победила в номинации "Лучшее R&B выступление" с композицией "Cranes In The Sky".
© REUTERS / Lucy NicholsonЛеди Гага на "Грэмми" исполнила вместе с легендарными рокерами из Metallica песню "Moth Into Flame".Группа Metallica и Леди Гага на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Леди Гага на "Грэмми" исполнила вместе с легендарными рокерами из Metallica песню "Moth Into Flame".
© REUTERS / Mike Blake Бейонсе взяла в этом году на "Грэмми" два приза: "Лучшее музыкальное видео" на песню "Formation" и "Лучший урбан-альбом" - "Lemonade".Певица Бейонсе на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Mike Blake
Бейонсе взяла в этом году на "Грэмми" два приза: "Лучшее музыкальное видео" на песню "Formation" и "Лучший урбан-альбом" - "Lemonade".
© REUTERS / Mario AnzuoniПевица Рианна претендовала на восемь номинаций на "Грэмми", однако не победила ни в одной.Певица Рианна на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Mario Anzuoni
Певица Рианна претендовала на восемь номинаций на "Грэмми", однако не победила ни в одной.
© REUTERS / Lucy NicholsonКомпозиция "Hello" принесла Адель "Грэмми" в самых престижных категориях конкурса - "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшая запись" 2016 года.Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Композиция "Hello" принесла Адель "Грэмми" в самых престижных категориях конкурса - "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшая запись" 2016 года.
© REUTERS / Lucy Nicholson Номер певца Бруно Марса был посвящен скончавшемуся в прошлом году Принсу. Марс исполнил его знаменитую композицию "Let's Go Crazy". При этом музыкант был одет в фиолетовый пиджак, который был "визитной карточкой" Принса, и подражал легендарному музыканту в движениях и мимике.Певец Бруно Марс выступает на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Номер певца Бруно Марса был посвящен скончавшемуся в прошлом году Принсу. Марс исполнил его знаменитую композицию "Let's Go Crazy". При этом музыкант был одет в фиолетовый пиджак, который был "визитной карточкой" Принса, и подражал легендарному музыканту в движениях и мимике.
© REUTERS / Lucy NicholsonБейонсе в этом году стала лидером по номинациям на "Грэмми", она была заявлена в девяти категориях.Певица Бейонсе выступает на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Бейонсе в этом году стала лидером по номинациям на "Грэмми", она была заявлена в девяти категориях.
© REUTERS / Lucy NicholsonАмериканский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper завоевал "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель".Реппер Chance the Rapper на церемонии вручения Грэмми
© REUTERS / Lucy Nicholson
Американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper завоевал "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель".
© REUTERS / Lucy NicholsonВел 59-ю церемонию вручения "Грэмми" британский актер, телеведущий и сценарист Джеймс Корден. В его шоу The Late Late Show на канале CBS есть рубрика "Carpool Karaoke", в которой Корден катает в машине известных музыкантов и поет вместе с ними под магнитолу их собственные песни.Ведущий 59-й ежегодной премии Грэмми Джеймс Корден
© REUTERS / Lucy Nicholson
Вел 59-ю церемонию вручения "Грэмми" британский актер, телеведущий и сценарист Джеймс Корден. В его шоу The Late Late Show на канале CBS есть рубрика "Carpool Karaoke", в которой Корден катает в машине известных музыкантов и поет вместе с ними под магнитолу их собственные песни.
© REUTERS / Lucy NicholsonИсполнители кантри-музыки Тим Макгро и Фэйт Хилл на 59-й ежегодной премии "Грэмми".Исполнители кантри-музыки Тим Макгро и Фэйт Хилл на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Исполнители кантри-музыки Тим Макгро и Фэйт Хилл на 59-й ежегодной премии "Грэмми".
© REUTERS / Lucy NicholsonПевицы Алиша Киз и Марен Моррис на "Грэмми" исполнили дуэтом композицию "Once". Марен Моррис на церемонии победила в двух номинациях: "Лучший кантри-исполнитель" и "Лучшее кантри-выступление".Выступление Алиши Киз и Марен Моррис на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Певицы Алиша Киз и Марен Моррис на "Грэмми" исполнили дуэтом композицию "Once". Марен Моррис на церемонии победила в двух номинациях: "Лучший кантри-исполнитель" и "Лучшее кантри-выступление".
© REUTERS / Lucy NicholsonПевица Дженнифер Лопес на премии "Грэмми".Певица Дженнифер Лопес на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Певица Дженнифер Лопес на премии "Грэмми".
© REUTERS / Mario AnzuoniПевец Сило Грин представил на церемонии свое альтер-эго, золотого персонажа Гнарли Дэвидсона.Певец Чарли Дэвидсон на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Mario Anzuoni
Певец Сило Грин представил на церемонии свое альтер-эго, золотого персонажа Гнарли Дэвидсона.
© REUTERS / Lucy NicholsonАмериканская певица и автор песен Холзи и певец Джейсон Деруло на премии "Грэмми".Артисты Холзи и Джейсон Деруло на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
Американская певица и автор песен Холзи и певец Джейсон Деруло на премии "Грэмми".
© REUTERS / Mike BlakeАдель победила во всех пяти заявленных номинациях. Помимо успеха песни "Hello", взявшей три номинации "Гремми", британская певица выиграла еще две награды в категориях "Лучший альбом" и "Лучший альбом поп-музыки" за пластинку "25".Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© REUTERS / Mike Blake
Адель победила во всех пяти заявленных номинациях. Помимо успеха песни "Hello", взявшей три номинации "Гремми", британская певица выиграла еще две награды в категориях "Лучший альбом" и "Лучший альбом поп-музыки" за пластинку "25".
© AFP 2017 / Valerie Macon Во время исполнения одной из композиций вместе с группой Metallica, Леди Гага неожиданно прыгнула в толпу. К счастью, певицу поймали и вернули на сцену.Выступление Леди Гаги и группы Metallica на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© AFP 2017 / Valerie Macon
Во время исполнения одной из композиций вместе с группой Metallica, Леди Гага неожиданно прыгнула в толпу. К счастью, певицу поймали и вернули на сцену.
© AP Photo / Matt SaylesМузыканты Джош Дан и Тайлер Джозеф из группы "Twenty one Pilots" были удостоены награды в номинации "Лучший вокальный поп-дуэт" за композицию "Stressed Out".Артисты Джош Дан и Тайлер Джозеф на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 12 февраля 2017
© AP Photo / Matt Sayles
Музыканты Джош Дан и Тайлер Джозеф из группы "Twenty one Pilots" были удостоены награды в номинации "Лучший вокальный поп-дуэт" за композицию "Stressed Out".
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