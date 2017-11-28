Стали известны номинанты на премию "Грэмми"

16:5328.11.2017
(обновлено: 17:16 28.11.2017)
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Академия звукозаписи США огласила список номинантов на главную музыкальную премию США Grammy Awards.
Номинантов главных категорий в прямом эфире телеканала CBS назвала американская исполнительница Андра Дэй, полный список претендентов на награду во всех 84 категориях академия звукозаписи разместила на своем сайте.
За звание лучшего альбома года будут бороться "Damn" Кендрика Ламара, "Awaken, My Love!" Childish Gambino, "4:44" Jay–Z, "24K Magic" Бруно Марса и "Melodramа" новозеландской исполнительницы Лорд. Реппер Jay–Z, на счету которого 21 награда Grammy, впервые получил номинацию в этой категории.
Американский певец, автор песен и музыкальный продюсер Бруно Марс
В категории лучшая запись года (Record Of The Year) представлены: "24К" Бруно Марса, "Redbone" Childish Gambino, "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Тимберлейка, "The Story of O.J." Jay–Z, "Humble" Кендрика Ламара.
Лучшую песню года выберут (Song Of The Year) из Despacito, "4:44", "Issues", "1-800-273-8255" и "That's What I Like" Бруно Марса.
Юбилейная 60-ая церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Впервые с 2003 года церемония, ведущим которой второй год подряд станет станет британский актер Джеймс Корден, пройдет не в Лос-Анджелесе. Главную музыкальную ночь года будет транслировать телеканал CBS.
Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Весной этого года академия внесла несколько изменений в правила выбора победителей и вручения награды. Так, начиная с этого года, члены академии будут голосовать за победителей в интернете. Ожидается, что это не только сделает процесс более удобным для них, но также позволить избежать проблем с испорченными бюллетенями и возможными фальсификациями.
Право голоса при выборе обладателей награды имеют более 13 тысяч членов академии звукозаписи.
Триумфатором премии Grammy в прошлом году стала британская певица Адель, завоевавшая награду в пяти категориях: "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшая запись" за композицию "Hello", а ее альбом "25" стал "Лучшим альбомом" и "Лучшим альбомом поп-музыки". Певица победила во всех пяти номинациях, в которых была номинирована.
В номинации "Лучший новый исполнитель" победителем стал Chance the Rapper.
Адель открыла главный концерт года на площадке "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе песней "Hello". Именно эта композиция позже была названа "песней года".
Совместное выступление рок-группы Metallica и поп-исполнительницы Леди Гаги на "Грэмми" было омрачено неработающим микрофоном фронтмена легендарного коллектива Джеймса Хетфилда. В итоге ему пришлось петь в один микрофон с Леди Гагой.
Ночь "Грэмми" стала триумфальной для Бейонсе, которая отметилась своим выступлением в образе богини плодородия. Певица, которая не так давно заявила о своей беременности близнецами, исполнила композиции "Love Drought" и "Sandcastles", которые посвятила материнству.
Кэти Перри, пообещавшая поклонникам "новый вид и новую музыку", выступила на церемонии в дуэте с ямайским музыкантом Скипом Марли.
Звезда латиноамериканской сцены Паулина Рубио на 59-й ежегодной премии "Грэмми".
Младшая сестра Бейонсе, певица Соланж Ноулз победила в номинации "Лучшее R&B выступление" с композицией "Cranes In The Sky".
Леди Гага на "Грэмми" исполнила вместе с легендарными рокерами из Metallica песню "Moth Into Flame".
Бейонсе взяла в этом году на "Грэмми" два приза: "Лучшее музыкальное видео" на песню "Formation" и "Лучший урбан-альбом" - "Lemonade".
Певица Рианна претендовала на восемь номинаций на "Грэмми", однако не победила ни в одной.
Композиция "Hello" принесла Адель "Грэмми" в самых престижных категориях конкурса - "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшая запись" 2016 года.
Номер певца Бруно Марса был посвящен скончавшемуся в прошлом году Принсу. Марс исполнил его знаменитую композицию "Let's Go Crazy". При этом музыкант был одет в фиолетовый пиджак, который был "визитной карточкой" Принса, и подражал легендарному музыканту в движениях и мимике.
Бейонсе в этом году стала лидером по номинациям на "Грэмми", она была заявлена в девяти категориях.
Американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper завоевал "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель".
Вел 59-ю церемонию вручения "Грэмми" британский актер, телеведущий и сценарист Джеймс Корден. В его шоу The Late Late Show на канале CBS есть рубрика "Carpool Karaoke", в которой Корден катает в машине известных музыкантов и поет вместе с ними под магнитолу их собственные песни.
Исполнители кантри-музыки Тим Макгро и Фэйт Хилл на 59-й ежегодной премии "Грэмми".
Певицы Алиша Киз и Марен Моррис на "Грэмми" исполнили дуэтом композицию "Once". Марен Моррис на церемонии победила в двух номинациях: "Лучший кантри-исполнитель" и "Лучшее кантри-выступление".
Певица Дженнифер Лопес на премии "Грэмми".
Певец Сило Грин представил на церемонии свое альтер-эго, золотого персонажа Гнарли Дэвидсона.
Американская певица и автор песен Холзи и певец Джейсон Деруло на премии "Грэмми".
Адель победила во всех пяти заявленных номинациях. Помимо успеха песни "Hello", взявшей три номинации "Гремми", британская певица выиграла еще две награды в категориях "Лучший альбом" и "Лучший альбом поп-музыки" за пластинку "25".
Во время исполнения одной из композиций вместе с группой Metallica, Леди Гага неожиданно прыгнула в толпу. К счастью, певицу поймали и вернули на сцену.
Музыканты Джош Дан и Тайлер Джозеф из группы "Twenty one Pilots" были удостоены награды в номинации "Лучший вокальный поп-дуэт" за композицию "Stressed Out".