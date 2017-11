Стали известны номинанты на премию "Грэмми"

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Академия звукозаписи США огласила список номинантов на главную музыкальную премию США Grammy Awards.

Номинантов главных категорий в прямом эфире телеканала CBS назвала американская исполнительница Андра Дэй, полный список претендентов на награду во всех 84 категориях академия звукозаписи разместила на своем сайте.

За звание лучшего альбома года будут бороться "Damn" Кендрика Ламара, "Awaken, My Love!" Childish Gambino, "4:44" Jay–Z, "24K Magic" Бруно Марса и "Melodramа" новозеландской исполнительницы Лорд. Реппер Jay–Z, на счету которого 21 награда Grammy, впервые получил номинацию в этой категории.

© AP Photo / Bill Kostroun Американский певец, автор песен и музыкальный продюсер Бруно Марс © AP Photo / Bill Kostroun Американский певец, автор песен и музыкальный продюсер Бруно Марс

В категории лучшая запись года (Record Of The Year) представлены: "24К" Бруно Марса, "Redbone" Childish Gambino, "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Тимберлейка, "The Story of O.J." Jay–Z, "Humble" Кендрика Ламара.

Лучшую песню года выберут (Song Of The Year) из Despacito, "4:44", "Issues", "1-800-273-8255" и "That's What I Like" Бруно Марса.

Юбилейная 60-ая церемония вручения награды пройдет на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 января 2018 года. Впервые с 2003 года церемония, ведущим которой второй год подряд станет станет британский актер Джеймс Корден, пройдет не в Лос-Анджелесе. Главную музыкальную ночь года будет транслировать телеканал CBS.

Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Весной этого года академия внесла несколько изменений в правила выбора победителей и вручения награды. Так, начиная с этого года, члены академии будут голосовать за победителей в интернете. Ожидается, что это не только сделает процесс более удобным для них, но также позволить избежать проблем с испорченными бюллетенями и возможными фальсификациями.

Право голоса при выборе обладателей награды имеют более 13 тысяч членов академии звукозаписи.

Триумфатором премии Grammy в прошлом году стала британская певица Адель, завоевавшая награду в пяти категориях: "Лучшая песня", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшая запись" за композицию "Hello", а ее альбом "25" стал "Лучшим альбомом" и "Лучшим альбомом поп-музыки". Певица победила во всех пяти номинациях, в которых была номинирована.

В номинации "Лучший новый исполнитель" победителем стал Chance the Rapper.