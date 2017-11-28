Победительница детского "Евровидения: участие во взрослом надо заслужить

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Победительница конкурса "Детское Евровидение 2017" российская исполнительница Полина Богусевич считает, что участие во взрослом "Евровидении" нужно заслужить.
Богусевич в воскресенье заняла первое место на "Детском Евровидении" в Тбилиси с композицией "Крылья", набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и не раз становилась лауреатом музыкальных конкурсов.
"Я считаю, что "Евровидение" — это самый международный и вокальный конкурс, где ты представляешь некий образ и уровень вокальных способностей, того, как могут петь на твоей родине. Я жду не дождусь, потому что считаю все-таки детские конкурсы немного меньше, чем взрослые, я серьезно жду, когда смогу участвовать во взрослом "Голосе", во взрослой "Волне", но участие во взрослом "Евровидении" надо заслужить", — сказала Богусевич.
Как рассказала гендиректор Академии Крутого Стелла Хачанянц, одним из самых сложных моментов был выбор песни, нужно было, чтобы она подходила под формат конкурса, была близка европейской публике и подходила ребенку.
"Мы должны были показать вокальные данные Полины, диапазон, силу и тембр ее голоса. Когда была записана полная версия "Крыльев", стало ясно, что именно по тексту, по музыке, по объему и формату сразу приходят мысли о детях, подростках, которые выходят во взрослую жизнь, и им нужны крылья, которые помогут им себя показать", — добавила она.
Богусевич ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году она была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
Пятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.
Россию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.
В Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".
В этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.
Австралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".
До выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".
Полина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
Во время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.
"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.
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Российские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".