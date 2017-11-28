Победительница детского "Евровидения: участие во взрослом надо заслужить

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Победительница конкурса "Детское Евровидение 2017" российская исполнительница Полина Богусевич считает, что участие во взрослом "Евровидении" нужно заслужить.

Богусевич в воскресенье заняла первое место на "Детском Евровидении" в Тбилиси с композицией "Крылья", набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и не раз становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

"Я считаю, что "Евровидение" — это самый международный и вокальный конкурс, где ты представляешь некий образ и уровень вокальных способностей, того, как могут петь на твоей родине. Я жду не дождусь, потому что считаю все-таки детские конкурсы немного меньше, чем взрослые, я серьезно жду, когда смогу участвовать во взрослом "Голосе", во взрослой "Волне", но участие во взрослом "Евровидении" надо заслужить", — сказала Богусевич.

Как рассказала гендиректор Академии Крутого Стелла Хачанянц, одним из самых сложных моментов был выбор песни, нужно было, чтобы она подходила под формат конкурса, была близка европейской публике и подходила ребенку.

"Мы должны были показать вокальные данные Полины, диапазон, силу и тембр ее голоса. Когда была записана полная версия "Крыльев", стало ясно, что именно по тексту, по музыке, по объему и формату сразу приходят мысли о детях, подростках, которые выходят во взрослую жизнь, и им нужны крылья, которые помогут им себя показать", — добавила она.

Богусевич ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году она была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".