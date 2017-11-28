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Культура

Победительница детского "Евровидения: участие во взрослом надо заслужить

16:0728.11.2017
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© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesРоссийская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в ТбилисиРоссийская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Победительница конкурса "Детское Евровидение 2017" российская исполнительница Полина Богусевич считает, что участие во взрослом "Евровидении" нужно заслужить.

Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси, после окончания церемонии награждения
© Sputnik / Денис Асланов
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Российская победительница "Детского Евровидения" рассказала о пути к победе

Богусевич в воскресенье заняла первое место на "Детском Евровидении" в Тбилиси с композицией "Крылья", набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и не раз становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

"Я считаю, что "Евровидение" — это самый международный и вокальный конкурс, где ты представляешь некий образ и уровень вокальных способностей, того, как могут петь на твоей родине. Я жду не дождусь, потому что считаю все-таки детские конкурсы немного меньше, чем взрослые, я серьезно жду, когда смогу участвовать во взрослом "Голосе", во взрослой "Волне", но участие во взрослом "Евровидении" надо заслужить", — сказала Богусевич.

Выступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Юлия Самойлова назвала значимой победу Богусевич на "Детском "Евровидении"
Как рассказала гендиректор Академии Крутого Стелла Хачанянц, одним из самых сложных моментов был выбор песни, нужно было, чтобы она подходила под формат конкурса, была близка европейской публике и подходила ребенку.

"Мы должны были показать вокальные данные Полины, диапазон, силу и тембр ее голоса. Когда была записана полная версия "Крыльев", стало ясно, что именно по тексту, по музыке, по объему и формату сразу приходят мысли о детях, подростках, которые выходят во взрослую жизнь, и им нужны крылья, которые помогут им себя показать", — добавила она.

Богусевич ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году она была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".

"Крылья" Полины: певица из России победила на "Детском Евровидении"
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesПятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Пятнадцатый детский конкурс "Евровидения" прошел в минувшие выходные в Тбилиси.
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкРоссию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Sputnik / Денис Асланов
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Россию на конкурсе представляла ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого 14-летняя Полина Богусевич.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВ Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".Выступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
В Тбилиси Полина выступала под номером 13 с песней "Крылья".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкВ этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси, после окончания церемонии награждения
© Sputnik / Денис Асланов
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В этом году победитель конкурса определялся на основании голосования зрителей и оценки национального жюри.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesАвстралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Австралийские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017".
© Фото : European Broadcasting Union / Thomas HansesДо выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".Участница Детского Евровидения-2017 от России Полина Богусевич во время репетиции
© Фото : European Broadcasting Union / Thomas Hanses
До выступления на "Детском Евровидении" Полина уже успела принять участие в проектах "Голос. Дети", "Песня года", "Окно в Париж" и "Школа музыки".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкПолина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".Российская певица Полина Богусевич на церемонии награждения после окончания выступления в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Sputnik / Денис Асланов
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Полина Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВо время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Во время голосования в финале конкурса "Детское Евровидение" Полина Богусевич получила 188 баллов, обогнав участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов.
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанк"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.Российская певица Полина Богусевич выступает в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — отметила гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц, комментируя победу Полины на конкурсе.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesКипрские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Кипрские болельщики во время финала конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesСама юная певица призналась, что сильно нервничала во время конкурса и даже не сразу поняла, что победила.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Сама юная певица призналась, что сильно нервничала во время конкурса и даже не сразу поняла, что победила.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesГрузия впервые принимала детское "Евровидение". Конкурс проходил под слоганом "Сияй ярко".Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Грузия впервые принимала детское "Евровидение". Конкурс проходил под слоганом "Сияй ярко".
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesГолландские болельщики на финале конкурса "Детское Евровидение - 2017".Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Голландские болельщики на финале конкурса "Детское Евровидение - 2017".
© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанк"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.Российская певица Полина Богусевич, победившая в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне. Все очень смешанно, я даже не понимаю, что я буду делать, как я буду жить", - призналась журналистам юная певица сразу после церемонии награждения.
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesРоссийские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".Болельщики во время финала конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Российские болельщики на конкурсе "Детское Евровидение - 2017".
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