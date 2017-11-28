Улюкаев рассказал, что приступил к чтению Пелевина

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, приступил к чтению романа Виктора Пелевина "Чапаев и пустота", об этом он в суде рассказал журналистам.

"Читаю Пелевина — "Чапаев и пустота". Читаю впервые", — сказал он.

Ранее экс-министр рассказал, что за время домашнего ареста прочитал более 50 книг. Журналисты пристально отслеживает, какие книги читает Улюкаев. Упоминались роман "Процесс" Франца Кафки, повесть "Посторонний" Альбера Камю и другие классические произведения, в той или иной степени затрагивающие тему судебных разбирательств.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения. Экс-министр обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".