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Культура

В Фонде кино прокомментировали успех фильма "Последний богатырь"

14:0828.11.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЕлена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фотоЕлена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Фонд кино очень рад успеху фильма "Последний богатырь" и считает, что его рекордные кассовые сборы доказывают, что именно семейная аудитория становится основным зрителем в российских кинотеатрах, сообщил РИА Новости исполнительный директор Фонда Антон Малышев.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВиктор Хориняк в роли Ивана на съемках фильма "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Виктор Хориняк в роли Ивана на съемках фильма "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский дает интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как ранее информировал портал kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь" обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей.

"Мы очень рады успеху картины, произведенной лидером отечественной кинематографии при поддержке Фонда кино. Как показывают наши исследования, именно семейная аудитория становится основным зрителем, что ярко подтвердил фильм "Последний богатырь", став первым по сумме кассовых сборов за всю историю новейшего отечественного кинопроката", — сказал Малышев.

По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mironatria2
Щас Учитель сделает кино, про Богатыриссу Попандур. С царем Петром в Петродворце. Великая богатырисса, подруга Русских царей, письма, дневники, свидания. И никаких постельных сцен. Все целомудренно, государственно, мужественно и главное, артистично.

Ну потом как обычно, в России не поймут, будут жечь автомобили, расклеивать листовки. У нас вообще так в крови. Мы предрасположены к этим вещам, как впрочем и к употреблению допинга. Весь мир знает.

Но в Англии будет аншлаг. Точно!
14:20
28.11.2017
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