В Фонде кино прокомментировали успех фильма "Последний богатырь"

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Фонд кино очень рад успеху фильма "Последний богатырь" и считает, что его рекордные кассовые сборы доказывают, что именно семейная аудитория становится основным зрителем в российских кинотеатрах, сообщил РИА Новости исполнительный директор Фонда Антон Малышев.

Как ранее информировал портал kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь" обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей.

"Мы очень рады успеху картины, произведенной лидером отечественной кинематографии при поддержке Фонда кино. Как показывают наши исследования, именно семейная аудитория становится основным зрителем, что ярко подтвердил фильм "Последний богатырь", став первым по сумме кассовых сборов за всю историю новейшего отечественного кинопроката", — сказал Малышев.

По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.