Капсулу с прахом Хворостовского доставят в Красноярск в среду

Портрет оперного певца Дмитрия Хворостовского на здании Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве

Портрет оперного певца Дмитрия Хворостовского на здании Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Одну из двух капсул с прахом народного артиста России Дмитрий Хворостовского, согласно его последней воле, доставят 29 ноября на его малую родину в Красноярск, сообщили РИА Новости в правительстве Красноярского края.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почетным гражданином этого города и Красноярского края. Свой прощальный концерт Хворостовский дал в Красноярске в июне.

В понедельник врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что одна капсула с прахом будет захоронена в Москве на Новодевичьем кладбище 28 ноября. Вторую капсулу передадут красноярской делегации. Власти рассматривают разные варианты увековечивания Хворостовского в городе Красноярске. И речь идет, в частности, о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, театру оперы и балета, в котором он начинал свою профессиональную карьеру или Большому концертному залу.

"Капсула будет доставлена в среду и помещена на ответственное хранение на время принятия решения о месте ее захоронения", — сказала собеседница агентства.

Ранее Усс сообщил, что она будет храниться, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими. И после этого соответствующая капсула будет помешена в один из избранных мемориальных объектов.

Подробнее о биографии Дмитрия Хворостовского читайте в справке РИА Новости >>

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.