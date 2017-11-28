Режиссер "Последнего богатыря" объяснил успех фильма в прокате

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Дмитрий Дьяченко, режиссер ставшего самым кассовым за всю историю российского проката фильма "Последний богатырь", объяснил невероятный успех картины ее правильным позиционированием в качестве семейного кино и успешной рекламной кампанией.

Как ранее информировал портал kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь" обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей.

"Тут много разных факторов. Во-первых, получилось неплохое кино, во-вторых, очень правильно его позиционировали, как семейное кино, а не как детское. Оно, собственно говоря, и создавалось для семейной аудитории. Изначально сценарий писался так, чтобы шутки были понятны и шестилетним детям, и старшему поколению", — сказал режиссер РИА Новости.

По его словам, также компания Disney, которая продюсировала фильм, правильно размещала рекламу, которую посмотрели порядка 33 миллионов зрителей в течение года.

"Это имеет большое значение, потому что люди знали и ждали фильм. Без компании Disney, без такой массированной рекламной кампании не было бы такого успеха, это было абсолютно очевидно", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что также была правильно выбрана дата выхода фильма в прокат: он вышел перед школьными каникулами. Причем дату выбрали, не испугавшись аналогичных сроков выхода другой ожидаемой зрителями картины, "Матильды" Алексея Учителя.

По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.