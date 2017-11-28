Эксперт рассказал о причинах рекордных сборов фильма "Последний богатырь"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фильму "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко удалось стать самым кассовым в России за счет удачной даты выхода в прокат, отсутствию сильных конкурентов и хорошей рекламной кампании, рассказал РИА Новости аналитик компании "Movie research" Александр Лужин.
Как ранее информировал портал kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей.
"Первое, что обусловило хорошую посещаемость и сборы фильма "Последний богатырь" — удачная дата выхода этого кинофильма в прокат. Он вышел как раз перед осенними школьными каникулами, при этом он оказался лишен сильных конкурентов, ориентированных на детскую аудиторию", — сказал Лужин.
Он отметил, что параллельно с "Последним богатырем" вышли "Фиксики: Большой секрет", которые ориентированы на совсем детскую аудиторию и несколько иностранных фильмов, например, "Мы монстры", которые не так сильно пиарились и не имели существенной рекламной поддержки, и по своему содержанию особенно не могли быть конкурентами "Последнему богатырю".
"Соответственно, этому фильму удалось продержаться в репертуаре кинотеатров в течение всех осенних каникул, имея достаточно высокую долю сеансов. Это очень важный фактор, который позволил фильму получить хорошую кассу. Кроме этого, фильм хорошо сам по себе сделан, он не только ориентирован на детей среднего возраста, но и с интересом смотрится их родителями и молодёжью. Что достаточно существенно сказалось на хорошем "сарафане" этого фильма и, соответственно, повлекло приток новых зрителей", — подчеркнул собеседник агентства.