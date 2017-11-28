Эксперт рассказал о причинах рекордных сборов фильма "Последний богатырь"

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги, Еватерина Вилкова в роли Варвары и Мила Сивацкая в роли Василисы на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фильму "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко удалось стать самым кассовым в России за счет удачной даты выхода в прокат, отсутствию сильных конкурентов и хорошей рекламной кампании, рассказал РИА Новости аналитик компании "Movie research" Александр Лужин.

Как ранее информировал портал kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей.

"Первое, что обусловило хорошую посещаемость и сборы фильма "Последний богатырь" — удачная дата выхода этого кинофильма в прокат. Он вышел как раз перед осенними школьными каникулами, при этом он оказался лишен сильных конкурентов, ориентированных на детскую аудиторию", — сказал Лужин.

Он отметил, что параллельно с "Последним богатырем" вышли "Фиксики: Большой секрет", которые ориентированы на совсем детскую аудиторию и несколько иностранных фильмов, например, "Мы монстры", которые не так сильно пиарились и не имели существенной рекламной поддержки, и по своему содержанию особенно не могли быть конкурентами "Последнему богатырю".

"Соответственно, этому фильму удалось продержаться в репертуаре кинотеатров в течение всех осенних каникул, имея достаточно высокую долю сеансов. Это очень важный фактор, который позволил фильму получить хорошую кассу. Кроме этого, фильм хорошо сам по себе сделан, он не только ориентирован на детей среднего возраста, но и с интересом смотрится их родителями и молодёжью. Что достаточно существенно сказалось на хорошем "сарафане" этого фильма и, соответственно, повлекло приток новых зрителей", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, многие кинотеатры даже увеличивали в процессе показа этого фильма количество сеансов, потому что поток зрителей оказался достаточно высоким. При этом третьим фактором успеха картины стала хорошая рекламная кампания. Был реализован ряд интересных находок, в частности находка, связанная с рекламой этого кинофильма на территории магазинов, где были расставлены постеры и картонные фигуры главных героев, что, естественно, привлекало в первую очередь, детей. "Мы до этого такого интересного захода с рекламой детского фильма не встречали", — отметил Лужин.