Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Последний богатырь"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор направил провайдерам уведомления с требованием удалить пиратские копии фильма "Последний богатырь" со 176 интернет-ресурсов, сообщается на сайте ведомства.

Как ранее информировал портал kinobusiness.com, фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко обогнал "Сталинград" Федора Бондарчука и стал самым кассовым фильмом за всю историю в российском прокате, собрав за месяц 1,672 миллиарда рублей.

"В настоящее время противоправная информация удалена с 24 ресурсов, ожидается удаление еще с 138 сайтов. К остальным интернет-ресурсам доступ уже ограничивается операторами связи на постоянной основе в связи с предыдущими решениями Мосгорсуда и Минкомсвязи (Минкомсвязь принимает решения в отношении "зеркал")", — говорится в сообщении.

По сюжету "Последнего богатыря", обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.