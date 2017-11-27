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Культура

Союз театральных деятелей просит гуманности в "деле "Седьмой студии"

21:0327.11.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДиректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Секретариат Союза театральных деятелей РФ просит СК РФ при рассмотрении "дела "Седьмой студии" обратить особое внимание на соблюдение презумпции невиновности и принципа гуманности, а также просит принять во внимание высочайший авторитет и безупречную репутацию Софьи

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мосгорсуд признал законным домашний арест директора РАМТ Апфельбаум
Апфельбаум в театральном обществе, говорится в обращении секретариата СТД РФ.

Мосгорсуд в понедельник признал законным домашний арест директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест Апфельбаум до 26 декабря. По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа". Согласно словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Адвокат сообщил о допросе сотрудницы Минкультуры по делу "Седьмой студии"
"Секретариат СТД РФ, рассмотрев на своем расширенном заседании вопрос "Об актуальных проблемах государственной поддержки и государственном контроле культуры и искусства: принципы и противоречия", выражает серьезную озабоченность усилившимся в последнее время потоком обвинений в правонарушениях, касающихся профессиональной деятельности наших коллег – деятелей театра", — говорится в обращении участников чрезвычайного внеочередного расширенного заседания секретариата СТД РФ.

По итогам заседания секретариат СТД, в частности, поручил председателю союза Александу Калягину на очередном заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству инициировать вопрос о совершенствовании законодательства о культуре, в частности, подготовку нового "Закона о культуре и культурной деятельности в Российской Федерации".

Также секретариат СТД решил рассмотреть вопрос о созыве в первой половине 2018 года в Москве Всероссийской театральной конференции на которой будет предложена программа законодательной защиты театров с целью учета соответствующих механизмов при совершенствовании законодательства о культуре.

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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
За Справедливость
Ты простой мужик укравший кило картошки? Тебе место в тюрьме.
Ты член богемы присвоивший миллионы? К тебе следователи и судьи должны проявить гуманность ( то есть отпустить).
21:18
27.11.2017
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Vasiliy Vasechkin
Этих деятелей не мешало бы тоже проверить их на коррупцию и растрату, как-то уж дружно они защищают своих "подельников"...
21:15
27.11.2017
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