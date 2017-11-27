Захарова рассказала о росте интереса к российской культуре в мире

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Интерес к российской культуре и традициям в мире растет вопреки "антирусской волне", которую подняли в последние годы западные партнеры, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я провожу консультации по линии информационных служб внешнеполитических ведомств в целом ряде стран. Только что была в Аргентине, сейчас вернулась из Китая, до этого была в Мадриде", — сказала Захарова.

"Как бы это ни показалось странным, но та антирусская волна, которая была организована нашими западными партнерами в последние годы, во многом сработала наоборот. То есть интерес и востребованность всего, что связано с Россией, современной Россией, с нашим традиционным достоянием — культура, музыка, искусство — интерес к этому и потребность в этом в мире огромна", — подчеркнула представитель МИД.

Говоря о своей поездке в Китай, которая состоялась на прошлой неделе, она упомянула о выступлении Русского национального балета "Кострома" в крупнейшем театральном комплексе китайской столицы – Пекинском центре исполнительских искусств "Тяньцао".

Как рассказала Захарова, представления балета "Кострома" являются сочетанием традиционных, национальных танцев народов России и элементов современной хореографии. "Кроме прочего у них есть постановка, которая рассказывает в танце об истории России с древнейших времен до современности", — отметила она.

По ее словам, выступление в Пекине, приуроченное к презентации Костромской области, было очень успешным. "Были представители китайского руководства, различных китайских ведомств, в частности китайского МИДа. Как мы поняли, это только начало. Следующие гастроли балета, возможно, состоятся в Индии", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова пояснила, что примерно год назад возникла идея создать особую программу выступлений для Русского национального балета "Кострома" под эгидой гуманитарного сотрудничества стран БРИКС.