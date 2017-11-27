Захарова рассказала о росте интереса к российской культуре в мире

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Интерес к российской культуре и традициям в мире растет вопреки "антирусской волне", которую подняли в последние годы западные партнеры, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я провожу консультации по линии информационных служб внешнеполитических ведомств в целом ряде стран. Только что была в Аргентине, сейчас вернулась из Китая, до этого была в Мадриде", — сказала Захарова.
"Как бы это ни показалось странным, но та антирусская волна, которая была организована нашими западными партнерами в последние годы, во многом сработала наоборот. То есть интерес и востребованность всего, что связано с Россией, современной Россией, с нашим традиционным достоянием — культура, музыка, искусство — интерес к этому и потребность в этом в мире огромна", — подчеркнула представитель МИД.
Как рассказала Захарова, представления балета "Кострома" являются сочетанием традиционных, национальных танцев народов России и элементов современной хореографии. "Кроме прочего у них есть постановка, которая рассказывает в танце об истории России с древнейших времен до современности", — отметила она.
Захарова пояснила, что примерно год назад возникла идея создать особую программу выступлений для Русского национального балета "Кострома" под эгидой гуманитарного сотрудничества стран БРИКС.