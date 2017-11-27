В "Табакерке" сообщили, что спектакли с Табаковым отменили по техпричинам

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Два спектакля "Табакерки", где был занят народный артист Олег Табаков, отменены; в театре объясняют это повреждением декораций.

Ранее стало известно о госпитализации Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение".

"Спектакль "Год, когда я не родился" и "Чайка" отменены по техническим причинам, поскольку повреждены декорации из-за протечки", — сказал представитель театра.

Кроме того на сайте МХТ им. Чехова сообщается, что 29 ноября отменен спектакль "Юбилей ювелира" с Табаковым в главной роли.

"Спектакль "Юбилей ювелира", назначенный на 29 ноября на Основной сцене, отменяется. Билеты подлежат возврату в кассы театра в срок по 3 декабря", — сообщается на официальном сайте театра.