Юлия Самойлова назвала значимой победу Богусевич на "Детском "Евровидении"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять России на конкурсе "Евровидение-2017", считает значимой победу Полины Богусевич на детском "Евровидении" и теперь будет следить за ее успехами, об этом артистка сообщила РИА Новости в понедельник.

Россиянка Полина Богусевич заняла первое место на "Детском Евровидении-2017" в Тбилиси с композицией "Крылья", набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

"Конечно же, любые победы значимы, тем более приятно, когда побеждают наши, будь то музыка, спорт или что-нибудь ещё. Если честно, я узнала про Полину только после её победы, но теперь буду следить за её успехами, которых ей желаю бесконечно много!", — сказала Самойлова.

Она подчеркнула, что никак не связывает ситуацию на взрослом и детском конкурсах "Евровидение".

"Это два самодостаточных конкурса со своей историей и с одинаковой концепцией. У Полины хороший голос и интересная песня, а это уже приличный зачин для победы", — добавила собеседница агентства.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.\