Натюрморт Гончаровой продали на аукционе почти за 2,5 миллиона фунтов

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Картина Натальи Гончаровой "Натюрморт с чайником и апельсинами" продана на аукционе в Лондоне почти за 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что почти в четыре раза дороже предварительной оценки, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома Christie"s.

"Полотно Натальи Гончаровой "Натюрморт с чайником и апельсинами" после продолжительной войны ставок ушло с торгов в Лондоне за два миллиона 408 тысяч 750 фунтов стерлингов, более чем в четыре раза превысив нижнюю планку предварительной оценки", — сказала представитель аукциона.

Торги "Шедевры русского искусства" продолжаются, их окончательные результаты буду известны позже.

Картина "Натюрморт с чайником и апельсинами", которая на протяжении многих лет ошибочно считалась работой Михаила Ларионова, была представлена на персональной выставке Гончаровой в художественном бюро Добычиной в Санкт-Петербурге в 1914 году и приобретена отцом настоящего владельца у Александры Томилиной-Ларионовой в 1966 году. Предварительная оценка картины на торгах составляла 500-700 тысяч фунтов стерлингов.