Балерина Захарова впервые станцует в Александринском театре в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова 28 ноября представит в Александринском театре сольную программу Amore в рамках фестиваля "Дягилев.P.S.".

"Этот спектакль состоит из трех одноактных балетов, выдержанных в совершенно разных стилях… Все балеты очень разные по эмоциональной составляющей… В Александринском театре я будут танцевать впервые", — сказала Захарова журналистам в понедельник.

Балерина призналась, что была бы не против премьеры этого проекта не только в Александринском, но и в Мариинском театре в Петербурге. "Конечно, я мечтала в Мариинском театре показать этот проект, это мой театр, в котором я выросла", — отметила она.

Спектакль Amore включает три одноактных балета созданных специально для балерины Захаровой лучшими хореографами мира. Это — "Франческо да Римини" в хореографии Юрия Посохова, "Пока не пошел дождь" — в хореографии Патрик де Бана, "Штрихи через хвосты" — в хореографии Маргерит Донлон. Таким образом, в ходе спектаклей у Захаровой три героини, в которых ей нужно перевоплощаться.

По информации организаторов проекта Захаровой в Петербурге, билеты на ее спектакль давно раскуплены.