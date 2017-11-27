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Культура

"Он был незаменимым": в Москве простились с Дмитрием Хворостовским

Сюжет:
Умер Дмитрий Хворостовский (97)
13:4827.11.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Москве простились со звездой мировой оперной сцены Дмитрием Хворостовским. Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Хворостовский скончался на 56-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь людей с цветами, которые хотели проститься с Хворостовским. На здании филармонии висел большой баннер с портретом певца и словами "Навсегда с нами", из колонок звучали песни в его исполнении.

В ходе церемонии прощания композитор Игорь Крутой признался, что работа с Хворостовским была одним из самых светлых моментов в его жизни. Он пожелал родным и близким певца найти силы сохранить его улыбку в своих сердцах и памяти.

После прощания состоится процедура кремации. В завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске.

Прах захоронят в двух городах

Как рассказал близкий друг певца и один из организаторов похорон Павел Астахов, во вторник урну с частью праха Хворостовского передадут делегации Красноярского края.

"Передача произойдет сразу же после захоронения на Новодевичьем кладбище", — рассказал он.

Эту информацию также подтвердил врио губернатора края Александр Усс.

Певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Хворостовский оставил выдающее творческое наследие, заявил Астахов
По его словам, капсулу с прахом оперного певца Хворостовского поместят в один из мемориальных объектов в Красноярске.

"После того, как его тело будет кремировано и часть его праха будет передана красноярской делегации, она будет перевезена в Красноярск и там будет хранится, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими", — сказал Усс.

Астахов также анонсировал благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского. По его словам, он может состояться весной 2018 года на его родине в Красноярске.

"Поскольку мы провели три благотворительных концерта "Дмитрий Хворостовский и друзья — детям", средства от которых перечислялись тяжелобольным, онкобольным детям, Дмитрий мечтал провести четвертый на своей родине в Красноярске", — сказал Астахов.

Он добавил, что концерт следует провести тогда, когда власти края будут готовы к увековечению памяти оперного певца. По словам Астахова, это может произойти весной следующего года.

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Крутой назвал работу с Хворостовским светлой вспышкой в жизни
"Потому что хотят поехать родители. Они пока, к сожалению, в тяжелом состоянии. Хочет поехать его жена, и дети хотят поехать. Я думаю, все это можно объединить", — сказал Астахов.

В свою очередь Усс рассказал, как прошел прощальный концерт оперного певца в Красноярске. По его словам, зрители стоя встречали каждое появление Хворостовского на сцене.

"Этот концерт произвел потрясающее впечатление на зрителей — и не только мощью его голоса, которую мы каждый раз открываем вновь и вновь, но и прежде всего проявлением его мужества, его стойкости, его тяги к родной земле", — рассказал он.

Великий русский певец

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Хворостовского похоронят недалеко от могилы Шаляпина
После дебюта в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных фестивалях. Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала".

Хворостовский работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне нынешнего года на австрийском фестивале "Grafenegg".

Последний концерт Хворостовского в России состоялся также в июне, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Онегин, Демон и Фигаро. Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.Певец Дмитрий Хворостовский на репетиции оперы А.Рубинштейна Демон на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
© РИА Новости / Виктор АхломовПерейти в фотобанкОн окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Виктор Ахломов
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Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкС 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.Певец Дмитрий Хворостовский выступает на церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
© РИА НовостиВ 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский и корейская оперная певица Суми Йо
© РИА Новости
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.Российский певец Дмитрий Хворостовский во время интервью журналистам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
© Фото : Предоставлено "Невафильм"После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.Фильм Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
© Фото : Предоставлено "Невафильм"
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкХворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.Дмитрий Хворостовский на пресс-конференции, посвященной премьере оперного моно-шоу проекта И.Крутого Дежавю
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.Певец Дмитрий Хворостовский с супругой направляются на празднование юбилея журнала Elle Россия
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
© Фото : Алексей Панов/PoolПерейти в фотобанкВ конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.Встреча В.Путина и Д.Хворостовского
© Фото : Алексей Панов/Pool
Перейти в фотобанк
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанк22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.Оперный певец Дмитрий Хворостовский выступает на концерте Оперный бал, посвященный 75-летнему юбилею Е. Образцовой
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.
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