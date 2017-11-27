"Он был незаменимым": в Москве простились с Дмитрием Хворостовским

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Москве простились со звездой мировой оперной сцены Дмитрием Хворостовским. Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников.
У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь людей с цветами, которые хотели проститься с Хворостовским. На здании филармонии висел большой баннер с портретом певца и словами "Навсегда с нами", из колонок звучали песни в его исполнении.
В ходе церемонии прощания композитор Игорь Крутой признался, что работа с Хворостовским была одним из самых светлых моментов в его жизни. Он пожелал родным и близким певца найти силы сохранить его улыбку в своих сердцах и памяти.
Прах захоронят в двух городах
Как рассказал близкий друг певца и один из организаторов похорон Павел Астахов, во вторник урну с частью праха Хворостовского передадут делегации Красноярского края.
"Передача произойдет сразу же после захоронения на Новодевичьем кладбище", — рассказал он.
Эту информацию также подтвердил врио губернатора края Александр Усс.
"После того, как его тело будет кремировано и часть его праха будет передана красноярской делегации, она будет перевезена в Красноярск и там будет хранится, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими", — сказал Усс.
Астахов также анонсировал благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского. По его словам, он может состояться весной 2018 года на его родине в Красноярске.
"Поскольку мы провели три благотворительных концерта "Дмитрий Хворостовский и друзья — детям", средства от которых перечислялись тяжелобольным, онкобольным детям, Дмитрий мечтал провести четвертый на своей родине в Красноярске", — сказал Астахов.
Он добавил, что концерт следует провести тогда, когда власти края будут готовы к увековечению памяти оперного певца. По словам Астахова, это может произойти весной следующего года.
В свою очередь Усс рассказал, как прошел прощальный концерт оперного певца в Красноярске. По его словам, зрители стоя встречали каждое появление Хворостовского на сцене.
"Этот концерт произвел потрясающее впечатление на зрителей — и не только мощью его голоса, которую мы каждый раз открываем вновь и вновь, но и прежде всего проявлением его мужества, его стойкости, его тяги к родной земле", — рассказал он.
Великий русский певец
Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
Хворостовский работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.
В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне нынешнего года на австрийском фестивале "Grafenegg".
Последний концерт Хворостовского в России состоялся также в июне, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.