"Он был незаменимым": в Москве простились с Дмитрием Хворостовским

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Москве простились со звездой мировой оперной сцены Дмитрием Хворостовским. Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь людей с цветами, которые хотели проститься с Хворостовским. На здании филармонии висел большой баннер с портретом певца и словами "Навсегда с нами", из колонок звучали песни в его исполнении.

В ходе церемонии прощания композитор Игорь Крутой признался, что работа с Хворостовским была одним из самых светлых моментов в его жизни. Он пожелал родным и близким певца найти силы сохранить его улыбку в своих сердцах и памяти.

После прощания состоится процедура кремации. В завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске.

Прах захоронят в двух городах

Как рассказал близкий друг певца и один из организаторов похорон Павел Астахов, во вторник урну с частью праха Хворостовского передадут делегации Красноярского края.

"Передача произойдет сразу же после захоронения на Новодевичьем кладбище", — рассказал он.

Эту информацию также подтвердил врио губернатора края Александр Усс.

По его словам, капсулу с прахом оперного певца Хворостовского поместят в один из мемориальных объектов в Красноярске.

"После того, как его тело будет кремировано и часть его праха будет передана красноярской делегации, она будет перевезена в Красноярск и там будет хранится, скорее всего, несколько месяцев до того, пока все вопросы увековечивания его памяти будут обдуманы и согласованы и с архитектурной общественностью, и, прежде всего, с его родными и близкими", — сказал Усс.

Астахов также анонсировал благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского. По его словам, он может состояться весной 2018 года на его родине в Красноярске.

"Поскольку мы провели три благотворительных концерта "Дмитрий Хворостовский и друзья — детям", средства от которых перечислялись тяжелобольным, онкобольным детям, Дмитрий мечтал провести четвертый на своей родине в Красноярске", — сказал Астахов.

Он добавил, что концерт следует провести тогда, когда власти края будут готовы к увековечению памяти оперного певца. По словам Астахова, это может произойти весной следующего года.

"Потому что хотят поехать родители. Они пока, к сожалению, в тяжелом состоянии. Хочет поехать его жена, и дети хотят поехать. Я думаю, все это можно объединить", — сказал Астахов.

В свою очередь Усс рассказал, как прошел прощальный концерт оперного певца в Красноярске. По его словам, зрители стоя встречали каждое появление Хворостовского на сцене.

"Этот концерт произвел потрясающее впечатление на зрителей — и не только мощью его голоса, которую мы каждый раз открываем вновь и вновь, но и прежде всего проявлением его мужества, его стойкости, его тяги к родной земле", — рассказал он.

Великий русский певец

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.

После дебюта в Nice Opera в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" его стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных фестивалях. Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, "Ла Скала".

Хворостовский работал с такими известными дирижерами, как Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

В конце июня 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне нынешнего года на австрийском фестивале "Grafenegg".

Последний концерт Хворостовского в России состоялся также в июне, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского.