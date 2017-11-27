В Академии Игоря Крутого назвали вокальные данные Богусевич "невероятными"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Победить на конкурсе "Детское Евровидение-2017" Полине Богусевич удалось благодаря ее вокальным данным, целеустремленности и трудолюбию, заявила РИА Новости гендиректор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц.

Полина Богусевич в воскресенье заняла первое место на "Детском Евровидении-2017" в Тбилиси с композицией "Крылья", набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

"У Полины просто невероятные вокальные данные, я думаю, что на пальцах можно пересчитать детей с такими вокальными данными. И, конечно, ее целеустремленность, ее трудолюбие — все в целом дало такой отличный результат", — сказала Хачанянц.

Она отметила, что "Евровидение" — конкурс с совершенно непредсказуемыми результатами. "Мы, находясь здесь в Грузии, переживали все то же, что и зрители, до последней секунды не были понятны результаты. Мы просто работали с первого дня. Полина говорит, что она не ждала, но это не так — все равно любой ребенок, который участвует в конкурсе, рассчитывает победить. В первые минуты она была растеряна, а потом собралась, но я думаю, Полина все равно не совсем еще представляет, что происходит", — сказала Хачанянц.

Гендиректор рассказала, что Богусевич в академии знают давно, так как она лауреат конкурса "Детская Новая волна", часто выступала на мероприятиях с участниками конкурса. "Сейчас она — студентка Академии Игоря Крутого. Год назад мы начали плотную подготовку к "Детскому Евровидению". После того как Полина победила в национальном отборочном туре по мнению жюри и голосованию в интернете, мы начали уже непосредственную подготовку к финалу. Сняли клип, придумали интересную идею. Полина сразу сказала, что она хотела бы затронуть какую-то социальную тему. Мы нашли животрепещущую тему во всем мире — это отношение детей к родителям, семье, особенно в подростковом возрасте", — рассказала Хачанянц.

Полина Богусевич выступила с композицией "Крылья". Набрав 188 баллов, она обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов. Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов. Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом "Сияй ярко". В следующем году Детское Евровидение пройдет в Минске. Богусевич ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году она была участницей телепроектов "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в проектах "Песня года", "Рождественская песенка года", "Детская Песня года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".