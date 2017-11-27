МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Анимационный фильм "Тайна Коко" возглавил российский прокат в выходные, собрав за уикенд 185,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

Фильм Ли Анкрича "Тайна Коко" рассказывает историю двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение в загробный мир, ему предстоит разгадать семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще не бывало в истории.

На втором месте фильм Нильса Ардена "Коматозники" о пятерых студента-медиках, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти. Кассовые сборы фильма за уикенд составили 108,7 миллиона долларов.

Лидер прошлой недели, супергеройский фантастический боевик Зака Снайдера "Лига справедливости" занял третье место со сборами 107, 2 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 562, 6 миллиона рублей)

Триллер Томаса Альфредсона "Снеговик" с Майклом Фассбендером в главной роли занял четвертое места, собрав в прокате 91,2 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров еще одна новинка проката, американская комедия Шона Андерса "Здравствуй, папа, Новый год!-2", картина собрала за выходные 81, 3 миллиона долларов.l