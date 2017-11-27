Режиссер Юрий Бутусов стал худруком театра имени Ленсовета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Режиссер Юрий Бутусов стал художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, сообщает театр.

"Двадцатого ноября 2017 года Юрий Николаевич Бутусов стал художественным руководителем театра, подписав контракт с комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Окончил режиссерский факультет СПГАТИ в 1996 году. По окончании Театральной Академии Бутусов был приглашен на работу в театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал "Войцек" Бюхнера, отмеченный петербургской театральной премией "Золотой софит". В 1997 году на сцене театра была сделана новая редакция спектакля "В ожидании Годо". Постановка получила Всероссийскую Национальную премию "Золотая маска". Режиссер много и успешно работал в Москве, ставил спектакли в Южной Корее, Польше, Норвегии и Болгарии. Неоднократно становился лауреатом премии "Чайка". С февраля 2011 года являлся главным режиссером театра имени Ленсовета.